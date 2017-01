Primera ofensiva militar de Trump: 9 civiles muertos en Yemen

En este primer ataque, en apenas 24 horas, al menos 66 personas, entre ellas tres hombres sospechosos de pertenecer a Al Qaeda, murieron a causa de bombardeos con aviones estadounidenses no tripulados (drones) e intensos combates entre el ejército y los rebeldes en la costa occidental de Yemen.

En los momentos previos a la operación terrestre, una veintena de helicópteros Apache y aviones no tripulados sobrevolaron la zona y bombardearon una escuela, una mezquita y una cárcel, consideradas como sedes de los yihadistas.

Un comunicado militar estadounidense previo había explicado que las víctimas estaban en un avión que participaba en el ataque y que sufrió un "aterrizaje forzoso". La nave no pudo despegar por lo que fue "destruida intencionadamente", informó la agencia de noticias EFE.

En el texto Trump no mencionó las víctimas civiles que provocó el ataque, pero sí expresó sus condolencias por el militar estadounidense muerto y auguró una pronta recuperación para sus tres compañeros heridos.

El soldado muerto, cuya identidad no trascendió, es el primer militar estadounidense muerto en acto de combate desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó posesión del cargo el pasado 20 de enero.

