Prohiben la comercialización de un sandwich de miga

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió la elaboración, comercialización y el consumo en todo el territorio argentino del sandwich de miga de jamón y queso elaborado por Lanín S.R.L. Dicho producto se fabrica en Carlos Pellegrini, en nuestra provincia.

Desde la Assal indicaron que “la medida incluye todas las presentaciones que se encuentre y cualquier otro producto con el Registro Nacional de Elaboración Nº 21-114408, ya que no cumple con la legislación alimentaria vigente. Es decir, no es un alimento habilitado por el Código Alimentario Argentino. Esto no garantiza la trazabilidad y seguridad del alimento y representa un peligro para la salud de la población”, destacaron.





La Assal verifica que los productos alimenticios cumplan con la legislación alimentaria vigente, que los rótulos cuenten con toda la información obligatoria y que la misma sea cierta y correcta, a fin de brindar herramientas a los consumidores de alimentos.