Pullaro: “Hay abogados y contadores que van más allá del asesoramiento”

Por su parte Gabriel Navas, defensor de Cella, manifestó este viernes a la prensa que se señala a los abogados penalistas como “los malos de la película, y esto no es así”.

Brisa es un testigo clave del asesinato de su ex pareja, Johnatan Rosales, baleado cuando caminaba junto a ella en la zona sur de la ciudad y su teoría es que confundieron a su hermana con ella, debido al parecido físico.

Cella, conocido por su participación en casos resonantes como la defensa del acusado de balear la casa del ex gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti y en el asesoramiento de familiares del ex líder de la barrabrava de Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos, fue detenido por el asesinato de Lorena Ojeda .

Y completó que, "sobre este caso particular, la Justicia deberá resolver con las pruebas reunidas , y por nuestra parte vamos seguir trabajando para que todos los eslabones del delito sean investigados, caiga quien caiga".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo