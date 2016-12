Qué es un MBA y cómo te ayuda a mejorar el currículum

Uno de los principales beneficios de un MBA es que por su pedagogía didáctica te prepara para la experiencia real de la gestión de una empresa. Es decir, finalizar el proceso formativo te aporta la capacitación necesaria para la acción del contexto real. Pero además, podrás acreditar tu conocimiento al tener un certificado que así lo justifica. Este es uno de los principales motivos por los que muchas personas cursan un MBA. Además, al tener una mejor formación profesional, también podrás optar a mejores puestos de trabajo con mejores condiciones económicas. Esto no es así a modo de causa y efecto, sin embargo, la preparación sí es un valor importante que te ayudará a llegar hasta las últimas fases del proceso de selección.

El concepto MBA hace referencia a Master in Business Administration, es decir, el alumno cursa una Maestría en Administración de empresas. Un MBA aporta, principalmente, un valor añadido al currículum. Sin embargo, el costo de este tipo de formación también suele ser alto. Por esta razón, antes de comenzar a estudiar es muy importante hacer balance de los pros y los contras.

Según publica formacionyestudios.com , estos programas no solo se imparten en universidades, sino también, en escuelas de negocios. La formación de un MBA es muy completa ya que ofrece formación sobre finanzas, marketing, habilidades directivas y recursos humanos. Generalmente, estos programas de formación incluyen prácticas de colaboración con empresas. También ofrecen la posibilidad de hacer contactos de trabajo.

