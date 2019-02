Quemaron un paredón que tenía pintadas de Central: "Creí que eran tiros"

Una vecina vivió un susto en la madrugada de este miércoles, cuando prendieron fuego siete neumáticos en el paredón de su casa de la zona norte, donde había una pintada auriazul con la frase "Ultra Canalla". "Creí que eran tiros, pero eran las explosiones de las cubiertas", manifestó la mujer. En tanto, en el predio de fútbol infantil de Newell's "Complejo Malvinas" dejaron un mensaje amenazante para los jugadores: "No hay más códigos. Ganan o muerte".

Beatriz comentó al periodista Juan Cruz Funes (De 12 a 14, El Tres) que entre las 2 y las 3 de este miércoles comenzó a escuchar ruidos cuando estaba en su domicilio de Avellaneda al 300 bis. Afirmó que pensó "que eran tiros". "Eran explosiones de siete cubiertas que pusieron contra el muro y prendieron fuego. Yo no vi nada, tenía miedo. Vi en mi patio una humareda negra", señaló.

"Tuve tos. Por eso los bomberos me dijeron que cierre todo. Recién a la hora salí (de la casa) y saqué fotos. Las quemaduras están cerca de un poste de luz. Yo no tengo nada que ver con el fútbol. El muro no fue hecho con mi consentimiento, también fue pintado una madrugada", explicó.

"Tengo temor de que vuelvan", remarcó la vecina.

En tanto, este miércoles se encontró una pintada amenazante en el predio de fútbol infantil de Newell's "Complejo Malvinas". "No hay más códigos. Ganan o muerte", indicaba. La inscripción fue tapada más tarde.