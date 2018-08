"¡Queremos flan!": legisladores de Cambiemos lo cantaron en Olivos

"¡Que-re-mos flan!, ¡que-re-mos flan!". Eso cantaron legisladores de Cambiemos anoche, en la Quinta de Olivos, luego de una reunión con el presidente Mauricio Macri. Así, la irónica frase que inventó el actor Alfredo Casero, en alusión a los reclamos sociales, durante el programa Animales Sueltos, llegó a la residencia presidencial. El video circuló rápidamente por redes sociales.

El "canto" se produjo antes de que se tomara una foto del encuentro, y fue publicado en la sección de "Historias" de Instagram por la diputada nacional Cornelia Schmidt. La legisladora borró la publicación, pero el video fue descargado y reproducido en otras redes sociales.

Hace exactamente una semana, durante el programa de Alejandro Fantino, Casero comparó los reclamos sociales con el de un grupo de personas que ingresa a una casa en llamas y exige que se les de un flan. "Vamos a decir la verdad. A vos se te prendió fuego la casa. Tenés una familia. Son 12. Se te prendió fuego la casa y hace frío afuera. Y vienen los 12 y dicen: «¡Queremos flan! ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! ¡Flan! ¡Flan! ¡Hijo de puta, no nos da flan! Pero no anda la heladera, está todo quemado y no anda la heladera»", dijo Casero, emulando una protesta callejera. "Así no vamos a poder hacer una mierda", concluyó.

Tras sus dichos, las redes sociales estallaron con el hashtag #QueremosFlan . Y dos días después, el presidente Macri publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram que lo muestra comiendo un flan. Muchos usuarios pensaron que se trató de un guiño al comediante.

El senador de Cambiemos Esteban Bullrich también hizo referencia a la "alegoría del flan" durante su discurso del miércoles en el Senado, donde se votó la autorización para allanar departamentos de Cristina Kirchner, en el marco de la causa conocida como los cuadernos de las coimas. "Fueron muchas denuncias y obras que no avanzaron. No avanzaron porque repartieron flan. Flan para el juez, flan para el fiscal, flan para el periodista militante, flan para acallar a los que denunciábamos la corrupción", dijo Bullrich.