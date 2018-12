Quién es Juan Guilera, el actor al que llamó Darthés "para buscar complicidad"

En una entrevista que se difundió este jueves, Juan Darthés nombró a Juan Guilera tras dar su versión sobre lo ocurrido en un hotel de Nicaragua en 2009, en plena gira de Patito Feo, donde según la actriz Thelma Fardín se produjo una violación. Y el aludido también habló.

"Ella se me insinuó. Me quiso dar un beso. Y le dije qué te pasa, me la saqué de encima. Ella estaba de novia con Guilera", fueron las palabras que tuvo Darthés.

Minutos después de haber sido nombrado, el propio Guilera recurrió a los medios para aclarar primero que no estaba de novio en ese momento con Fardin, sino que ya habían terminado su relación. Y segundo, reveló que el lunes, un día antes de que la actriz hablara en conferencia para hacer la denuncia, él lo llamó "para buscar complicidad" y coincidir en la versión de que ella tenía fantasías sexuales con él 10 años atrás.

"Juancho, soy Juan Darthés. ¿Te puedo llamar? Estoy desesperado porque Thelma me va a acusar de violación", le dijo el lunes pasado Darthés a Juan Guilera, según este último reveló este jueves en Crónica TV.

"Me preguntó si seguía en contacto con Thelma y dije que no", señaló Guilera, quien reveló que el actor acusado de violación le consultó 10 años después si en Nicaragua le había dicho que "Thelma tenía fantasías con él". Guilera le respondió en la llamada: "Yo no te dije eso. Ni me acuerdo de haber hablado del tema".

“No hay razón normal para ese llamado. El habla de una conversación que nunca tuve con él. Yo no era su amigo, y nunca hubiese hablado algo de mi ex con él. Siento que me quiso manipular, me quiso meter un recuerdo en la cabeza”, sentenció junto a Sabrina Cartabia, abogada de Fardin, a quien le relató todo la conversación con Darthés.