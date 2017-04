Seguirá preso el organizador de la trágica fiesta de Arroyo Seco

Los dos titulares de la productora que organizó la fiesta electrónica están sospechados de "haber creado el marco propicio que facilitó la comercialización y el uso de sustancias estupefacientes". Según testimonios, se vendió droga en el sector VIP del boliche. Gino P., el otro socio, aún no fue detenido y es buscado por las fuerzas de seguridad.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo