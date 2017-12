"Si la llevan presa a Cristina, se arma un quilombo que ni te cuento"

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, lanzó una dura advertencia contra la detención de la ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Kirchner, pedida por el juez federal Claudio Bonadío. Convocó a marchar y dijo que "la gente se va a levantar" si la Justicia avanza contra la ex jefe de Estado. Para las 16.30, hora en la que se prevé que Cristina se pronuncie públicamente, hay prevista una movilización en Buenos Aires a Plaza de Mayo. En Rosario la convocatoria es a las 17 a plaza 25 de Mayo.

"Si la meten presa (a Cristina), se va a armar un quilombo que ni te cuento", disparó Hebe este jueves en declaraciones a Radio Del Plata.

"Uno sabe que de un burro solo puede esperar patadas, pero me parece que se les va un poco la mano. Ya no hay límite. Si no tenés una culpa, ellos te la inventan. Es un disparate. Todo el mundo dice que es un disparate, no solo los que estamos en desacuerdo con Macri. Es cínico", continuó.

Antes de morir, el fiscal Alberto Nisman al frente de la causa Amia denunció a Cristina por encubrimiento y dijo que nada se hacía sin su "directiva expresa". Ahora, el juez Bonadio lo avaló en el fallo con el que procesó a la ex mandataria y ordenó las detenciones de Carlos Zannini y Luis D'Elía. La decisión del magistrado incluye la orden de prisión domiciliaria para el ex canciller Héctor Timerman y el pedido de apresar al ex líder de Quebracho Fernando Esteche, a quien todavía las fuerzas de seguridad no localizaron.