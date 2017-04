También en Gualeguaychú detuvieron a paraguayos compradores de pelo

Siempre según la información oficial de la Policía, dos horas después de los arrestos, un grupo de personas se presentó en la seccional para pedir que no dejen en libertad a los sospechosos, quienes finalmente, fueron liberados. Arrojaron piedras contra el Toyota Corolla de los demorados y contra un patrullero. También intentaron prender fuego el coche.

