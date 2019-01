Thelma Fardín le respondió a su hermana: "Ella también es una víctima"

La actriz Thelma Fardín habló luego de que su hermana pusiera en duda la denuncia que hizo contra Juan Darthés, a quien acusó de haberla violado en una gira de la novela Patito Feo en 2009 en Nicaragua.

"Me duelen las declaraciones de mi hermana. Es duro. Me duele sobretodo porque ella es otra víctima", indicó este viernes Thelma, en diálogo con FM Metro.

"La están tratando de utilizar para deslegitimizar algo", aseguró, y afirmó: "Es muy desagradable ver que la utilizan. Esto no es una competencia de quién es más víctima".

"Yo traté de entender que de alguna manera a ella esto evidentemente le sirvió porque está logrando hablar, contar su dolor. Yo no iba a hablar de ella, es su historia, no es la mia. De ninguna manera me corresponde a mí hablar sobre eso".

Además, pidió "no decir que mi hermana no me cree", sino "entender que es algo que pasa en muchas familias". A su vez contó que Carla Lescano no habló con ella: "No tenemos mucho vínculo".

Por otra parte, afirmó: "Si llaman a toda mi familia a declarar irán", y contó que esta semana se hizo pericias por la causa: "Es muy difícil también. Estás todo el tiempo reviviendo la situación. No te inmunizas".