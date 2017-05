Tony, el perro que "abrazó" a su dueño tras un accidente

Según informó el área de Defensa Civil del municipio de Bahía Blanca a través de su página de Facebook, el hecho sucedió el pasado sábado por la tarde. El trabajador sufrió un traumatismo de cráneo leve. Si bien no se trató de una situación de gravedad, a los presentes les llamó la atención el accionar de la mascota del hombre.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo