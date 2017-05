Tragedia de Monticas: harán una pericia “más compleja” sobre el colectivo

A partir de las investigaciones que se llevaron a cabo hasta el momento, para los fiscales no hubo error humano de los choferes sino una falla mecánica en una de las unidades de la firma.

Además, califican la revisión como “importante” para definir qué pasará con las personas que están bajo una leve sospecha en la causa, en la que no hubo imputados hasta el momento. En el ojo de la tormenta sigue estando la firma Monticas, que perdió la concesión en todos los corredores provinciales luego de la tragedia.

El próximo miércoles 24 de mayo se cumplirán tres meses del terrible accidente entre dos colectivos de la empresa Monticas, que dejó 13 muertos y decenas de heridos. Para esa jornada, o quizás un día antes o un día después, está prevista una nueva pericia accidentológica sobre una de las unidades involucradas en la tragedia, que es la que cumplía el servicio de Rosario a Zavalla. Aseguran que será un examen “más complejo” que el anterior, en el cual un experto en neumáticos concluyó que la rueda delantera izquierda no estaba recapada. Los fiscales de la causa consideran que este peritaje puede ser “clave” para saber qué sucederá con los actores que están bajo sospecha.

