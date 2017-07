Un audio que puede ser clave en el crimen de Pablo Cejas

La mujer sostiene que “la policía no quiere que se esclarezca” el crimen de Cejas “por las denuncias” que éste realizaba: “Cuando matan un policía, la “perrada” (los policías) sale como loca, porque cuando le tocan a uno salen desesperados. En el caso de Pablo nadie fue, en una hora levantaron toda la evidencia”, describió.

Cejas: - No, si está recagado en las patas (se escuchan insultos de fondo).

Cejas: -Hola mi amor ¿cómo andás?. Acá lo tengo al que te está rompiendo las bolas, ¿lo reviento o no?. Decime, acá lo tengo al que le está rompiendo las bolas a tu hijo. ¿Qué hago? Decime, ¿lo boleteo o no?.

Fuentes de la investigación aclararon que el audio fue bajado de una aplicación existente en uno de los teléfonos de los implicados y que no tiene que ver con la intervención al celular de Cejas anterior a su muerte.

El audio de la charla entre Cejas y su ex pareja Nancy. (Radio 2)

