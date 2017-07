Una beca ofrece 100.000 dólares quien quiera crear algo en lugar de estudiar

En cuanto al monto otorgado, el ganador puede hacer lo que deseé con el dinero, ya que no es requisito demostrar cómo se utilizó el premio.

No es requisito que el candidato haya montado una empresa o tener un proyecto elaborado de forma completa; será suficiente con poder demostrar el progreso significativo de una propuesta concreta. Asimismo, se reciben postulaciones individuales.

Para postular a la Beca Thiel no hay fecha límite, ya que reciben solicitudes de manera continua y las revisan a medida que llegan, así que si estás trabajando en algo interesante postulate aquí .

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo