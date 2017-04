Una pulsera es capaz de detectar la fibrosis quística o la diabetes

Un equipo de científicos ha desarrollado un dispositivo que, a través del sudor, puede detectar enfermedades como la fibrosis quística o la diabetes. Los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford (EEUU) han creado un dispositivo, similar a una pulsera, que provoca y recoge el sudor de forma no invasiva, mide su composición molecular y envía los resultados de forma electrónica para su análisis y posterior diagnóstico del paciente. El estudio se ha llevado a cabo en colaboración con la Universidad de California-Berkeley (EEUU).

Los expertos, cuyo trabajo se ha publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y se comunicó en el sitio elmundo, han llevado a cabo dos estudios diferentes con el sensor. Por un lado, han determinado que puede ser útil para la detección de enfermedades como la fibrosis quística, una afección que provoca una acumulación de mucosa en los pulmones y que se puede detectar por altos niveles de iones de cloruro en el sudor de una persona. Por otro lado, han utilizado este dispositivo para comparar los niveles de glucosa en la sangre y en la sudación, por lo que también podría servir para detectar diabetes y prediabetes.

Información a partir del sudor

El sudor es una gran fuente de información y, además, es fácilmente accesible para este tipo de aplicaciones, ha explicado el investigador Ronald Davis en un comunicado. El sensor, que se pega a la piel, estimula las glándulas sudoríparas y con ello detecta la presencia de diferentes moléculas e iones basándose en sus señales eléctricas. En este sentido, cuanto más cloruro haya en el sudor, más tensión eléctrica se genera en el sensor.

Durante el estudio, el sensor detectó un contenido elevado de electrolitos en el sudo de tres pacientes con fibrosis quística en comparación con seis pacientes sanos. Además, también detectó niveles elevados de glucosa en el sudor en seis de siete individuos sanos después de que éstos consumieran glucosa de forma oral.

Hasta ahora, los métodos convencionales para diagnosticar la fibrosis quística requerían que el paciente acudiese a un centro especializado durante unos 30 minutos, ya que el procedimiento de estimulación, recogida y análisis del sudor se hace de forma separada. Este proceso puede resultar particularmente engorroso cuando se aplica en niños o en poblaciones apartadas.