Una rosarina fue convocada a la selección argentina de hockey sub 21

La delantera del Club Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) Martina Gabutti, de 17 años, fue convocada a la selección argentina sub 21 de hockey femenino, una noticia que generó alegría en el deporte local ya que desde que Sofía Villarroya fue parte de Las Leonas en 2015, no había una jugadora rosarina en mayores o menores de un combinado nacional.

El seleccionado sub 21 "Las Leoncitas", bajo la conducción técnica de Hernán Zago, afrontará tres amistosos ante su par de Estados Unidos, como así también dos partidos ante el seleccionado mayor de la provincia de Tucumán, que recientemente obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Argentino de Selecciones jugado en Buenos Aires.

Estos partidos se enmarcan en la despedida del país del seleccionado mayor, ya que las Leonas jugarán en Tucumán contra Estados Unidos, previo a su participación de la Copa del Mundo de Londres del 21 de julio al 5 de agosto.

La delantera de GER Martina Gabutti (16 años) fue convocada a la Selección Argentina Sub21 El #orgullo de GER se traslada a la alegría del #hockey rosarino ya que desde que Sofía Villarroya fue parte de Las Leonas (2015) no había una jugadora rosarina #leoncita #miclub #mipasion pic.twitter.com/McbPyESR8q — Club G.E.R (@miclubGER) 3 de junio de 2018



El club destacó la noticia recordando los dichos de Martina sobre el deporte que representa: “El hockey me enseñó a soñar con un partido, con un equipo, con un campeonato, me enseñó a llorar con un simple error sobre el final que terminó costando caro, con ese partido que falté, me enseñó a querer más que a nada una bocha, a festejar con una buena jugada. El hockey me enseñó a aguantar al compañero que se lesiona, a valorar cada bocha, cada contragolpe, a intentar algo nuevo cuando ya no quedan fuerzas, a levantarme después de cada golpe".

"El hockey me enseño la sensación de tocar el cielo con las manos –escribió también Martina–, me dio amigos, me formó como persona, me forjó un camino, me hizo valorar cada segundo, dentro y fuera de la cancha. Me enseñó el aguante de los compañeros en las malas y las felicitaciones cuando las cosas salieron bien. El hockey me enseñó a caer y volver a intentarlo, me enseñó que todo se puede, aunque parezca imposible. Me enseñó a ver como el amor y la práctica del deporte se combinan. Me hizo pensar y luchar por lo que más amo”.