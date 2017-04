Video: la mujer que hizo retroceder los tanques chavistas

Un agente de la Guardia Nacional abrió la escotilla de la parte superior de la tanqueta y le dijo que se apartara. Pero ella no se inmutó. La tanqueta tuvo que retroceder. Ella caminó para adelante colocándose de nuevo frente a al vehículo.

Caracas vivió una brutal batalla campal, en la que las fuerzas de seguridad de gobierno venezolano no dudaron en reprimir a los manifestantes con gases lacrimógenos, perdigones y tanquetas.

Ya no es el “hombre del tanque”, aquel rebelde anónimo cuya imagen dio la vuelta al mundo al ser grabado y fotografiado de pie frente a una columna de tanques durante las protestas de la Plaza de Tiananmen de 1989 en China. Ahora es “la mujer del tanque” y, producto la globalización, el video se viralizó en minutos. Casi 30 años después, en otro escenario: ya no es China sino Venezuela.

