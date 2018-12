Violencia machista: Trasante seguirá dentro de Ciudad Futura pese que renunció a su banca

Eduardo Trasante seguirá adentro de Ciudad Futura a pesar de que debió renunciar a su banca de concejal luego de que dentro de la propia organización se le abriera una investigación ante una denuncia de “acoso agravado” en su contra formulada por una joven militante.

Quien confirmó que el pastor evangélico que encabezó la lista de candidatos a concejal de Ciudad Futura en las elecciones de 2017 fue la edila Caren Tepp, que en diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2, valoró que Trasante haya aceptado el hecho y se haya sometido al protocolo contra la violencia machista de esa organización.

Ese protocolo justamente establece que quien incurriera en este tipo de prácticas debe renunciar a su cargo.

Además, Tepp aclaró que no se hará ninguna denuncia judicial, pues entiende que el caso no lo amerita porque se trata de una práctica machista y no un delito.

“Son prácticas y situaciones que en nuestra sociedad durante mucho tiempo estuvieron aceptadas”, agregó.

Justamente, para Tepp, el camino que se tomó con Trasante “es parte del proceso de reconocimiento, asimilación y transformación de estas prácticas”.