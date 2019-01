Polémica por la nominación de un documental a los Oscar

Una producción documental que fue nominada a los premios Oscar despertó gran controversia. Se trata de un registro hecho sobre un caso atroz que conmocionó a Gran Bretaña en 1993, cuando dos niños mataron a otro más chico tras secuestrarlo. Los papás de la víctima le exigieron al director del material que lo retire de la carrera a la estatuilla más buscada en el mundo del cine.

La BBC publicó que “Detainment”, el documental sobre James Bulger, el niño asesinado brutalmente por dos menores en Reino Unido generó gran revuelo. Es que la Academia de Hollywwod lo nominó a mejor corto de acción y los padres de la criatura en cuestión no están de acuerdo con el film.

En 1993, el asesinato en Liverpool de un nene de dos años a manos de otros dos chicos de 10 conmovió a Gran Bretaña. Según informa el diario Página 12, el video de una cámara de seguridad que mostraba en un shopping al pequeño James Bulger llevado de la mano por Jon Venables, junto a Robert Thompson, tras un descuido de la madre, recorrió los noticieros del mundo. Los niños secuestraron, torturaron y mataron a James. Luego, arrojaron su cuerpo en las vías de un tren.

Esta semana, la Academia de Hollywood anunció las nominaciones a los Oscar de “Detainment” pero la madre del niño asesinado, Denise Fergus, considera que no debería participar en estos premios y pide que el director del proyecto, Vincent Lambe, lo retire de la carrera a los Oscar.

"Deberían sacarlo de los Oscar, se ha nominado a sí mismo... (debería) retirarse", dijo Fergus, en una entrevista con el canal de televisión británico ITV.

“Una cosa es hacer una película sin contactar o pedir la autorización de la familia de James y otra es hacer a un niño interpretar las últimas horas de la vida de James antes de que fuera brutalmente asesinado y hacer revivir todo eso de nuevo a mí y a mi familia”, tuiteó la madre del pequeño, que dijo estar “muy enfadada y conmocionada”.

Una petición para que se retire el filme de la lista de las nominaciones había reunido más de 112.000 firmas. Según un texto publicado por Lisa Young, que lanzó esta iniciativa en el sitio Change.org, la Academia “no escuchó en absoluto la indignación e ignoró por completo esta petición”.

La investigación del caso generó en su momento una polémica adicional: los chicos que mataron a James fueron tratados como adultos, interrogados bajo esa premisa y finalmente juzgados y condenados como tales. Justamente, el corto se centra en los interrogatorios a los que fueron sometidos, a partir de audios y transcripciones de la causa.

El padre del pequeño, Ralph Bulger, sostuvo ante el Daily Mirror: “Acepto que es un asesinato de tal magnitud que siempre se escribirá y se hablará de ello en las noticias, pero hacer una película tan comprensiva con los asesinos de James es devastador”. “Vi muchos documentales y noticias sobre el tema pero nunca me sentí tan ofendido por nada que mostrara tan poca compasión hacia James y su familia”.

En 2001, cuando cumplieron 18 años, los dos condenados fueron puestos en libertad condicional, bajo nuevas identidades para evitar que sufrieran represalias. Esa liberación generó renovadas críticas de la familia, que considera que nunca se hizo justicia.

Vincent Lambe les pidió disculpas a los padres por no haberlos informado antes de la película. A través de Twitter, explicó que no lo hizo porque buscaba un punto de vista imparcial. Y se defendió de las críticas de que el corto “humaniza” a los asesinos: “Si no podemos aceptar que son seres humanos, nunca seremos capaces de entender qué les llevó a cometer un crimen tan horrible. La única manera de prevenir que algo así ocurra en el futuro es entendiendo las causas”.

A Robert Thompson, la nueva polémica lo encuentra, con el nombre cambiado, en libertad. No así a Jon Venables: en febrero de 2018 fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por posesión de pornografía infantil. En 2010, ya había sido condenado a dos años de prisión por el mismo delito al término de un juicio en el que se declaró culpable.