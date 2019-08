Este jueves, cinco películas se estrenan en los cines rosarinos. Había una vez en Hollywood, última película de Quentin Tarantino lidera la lista, con un elenco encabezado por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

Además de la novena producción del realizador estadounidense desembarcan en la pantalla grande local la comedia dramática francesa Un hombre en apuros, con Fabrice Luchini; y los dramas argentinos Baldío, de Inés De Oliveira Cézar, y La sequía, de Martín Jáuregui.

Las novedades se completan el film animado Paw Patrol.

Los estrenos

Había una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) Un actor de televisión y su doble de riesgo se embarcan en la odisea de convertirse en estrellas de la industria cinematográfica de Los Ángeles a finales de los '60. En esa época, una ascendente actriz llamada Sharon Tate comenzaba a ganar renombre

La trama está ligada de manera tangencial con el plan de asesinatos de Charles Manson.

Con Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt, Dakota Fanning, Al Pacino, James Marsden, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Damian Lewis, Burt Reynolds, Emile Hirsch y Tim Roth. Dirección: Quentin Tarantino. Thriller, drama, comedia, western. EE.UU.

.

Un hombre en apuros (Un homme pressé) Alain el un respetado CEO de una compañía automotriz y un brillante orador. En su vida no hay lugar para el ocio o la familia.

Un día, sufre un derrame cerebral que frena su gran carrera profesional y le causa profundos problemas en el habla y la memoria. En su rehabilitación, intentará reconstruirse y empezar una nueva vida.

Con Fabrice Luchini, Leïla Bekhti e Igor Gotesman. Dirección: Hervé Mimran. Drama, comedia. Francia.

.

Cine argentino

Baldío. Brisa protagoniza una película en rodaje mientras atiende las emergencias de su hijo, adicto a las drogas. La cámara sigue su proceso.

Dirección: Inés De Oliveira Cézar.

Con Mónica Galán, Nicolás Mateo, Gabriel Corrado, Martin Pavlovsky, María Figueras, Luis Brandoni, Leonor Manso y Cecilia Dopazo. Dirección: Inés De Oliveira Cézar. Drama. Argentina.

.

La sequía La película sigue la travesía de una mujer llamada Fran, una reconocida actriz, que descubre que su pareja y manager, además de abusar de ella económicamente, la engaña.

Decide entonces escapar de la ciudad y comenzar un viaje de 72 horas por el desierto para transitar su propia sequía y decidir que hará en su futuro.

Con Emilia Attias y Adriana Salonia. Dirección: Martín Jáuregui. Drama. Argentina.

.

Animación

Paw Patrol. En esta versión película de la serie animada del mismo nombre, un meteoro cae sobre la tierra y los cachorros se convierten en superhéroes con poderes especiales.

Ryder, Chase, Marshall, Rocky, Rubble, Zuma, Skye y Everest se embarcan en una nueva aventura perruna, llena de emoción y misterio, donde deberán hacer uso de sus nuevos poderes para convertirse en los héroes de Bahía Aventura.

Dirección: Charles E. Bastien. Animación. EE.UU.