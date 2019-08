Una mujer contó este viernes que pese a haber denunciado 36 veces a su ex pareja por violencia de género el Estado la dejó "sola". El sospechoso, según aseguró, ya se encuentra imputado por cinco hechos. Aseveró que es hostigada en la calle, en las redes sociales y a través de su teléfono, señaló que no le funciona el botón de pánico y que una jueza de Familia desoyó las denuncias en la vía penal al mantener el régimen de visitas al hijo que tienen en común. Agregó que teme por su vida y la de su nene.

En diálogo con De 12 a 14 (El Tres), Juliana comentó que la última denuncia contra su ex pareja la radicó este jueves. "Está imputado por cinco hechos. Algunas denuncias fueron desestimadas. Algunas fueron por amenazas de muerte hechas por él y otras por su familia, que también lo hizo", sostuvo.

"Las amenazas se dieron de todas las formas. A través de Facebook, donde la ve todo el mundo, a través de Whatsapp, llamadas anónimas. Me persiguieron también", indicó.

El sospechoso tiene restricción de acercamiento hacia ella y el nene, según aseveró. "Interviene la fiscal Luciana Vallarella. Una jueza (de Familia) no quiere suspender el régimen de visitas. Es preocupante. Él encima pide la tenencia de mi hijo. Tengo miedo de que se lo den a esta persona violenta", explicó.

"Tuve botón de pánico. Lo volví a solicitar hace un mes y medio porque no me para de amenazar y (el dispositivo) no me funciona. Se descargaba, lo apretaba y no andaba. En esos casos llamaba directamente desde mi teléfono al 911", añadió.

Juliana aseguró sentirse "desprotegida" por parte del Estado. "Las personas que me deben dar respuestas me hacen esperar. Que alguien me ayude, no tengo abogado. Tengo terror de que le pase algo al nene. Mi miedo es que tome represalias contra él. El problema es que no estoy más con él (agresor)", concluyó.

"Tengo tristeza. Es insostenible esto. No soy la única que pasa por esto y ya no encuentro respuestas. Te da bronca. Me siento sola", manifestó.