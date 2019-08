Tres hermanas rusas mataron a su padre el año pasado y cerraron de la peor manera una larga historia de abusos y violencia. Ahora el caso volvió conmocionar Rusia con el inicio del juicio donde, de a poco, comenzaron a trascender más detalles.

Según publicó BBC Mundo, Angelina, Maria y Krestina Khachaturyan apuñalaron a su padre en julio de 2018 cuando tenían 18, 17 y 19 años respectivamente.

Fue el 27 de julio, cuando Mikhail Khachaturyan, de 57 años, dormía. Las chicas lo atacaron con un cuchillo, un martillo y un spray de pimienta, infligiéndole heridas fatales en la cabeza, el cuello y el pecho.

Los investigadores confirmaron que el padre de las jóvenes abusó de ellas física y psicológicamente durante años.

Las hermanas, que han sido acusadas de asesinato, y el juicio que enfrentan se han convertido en uno de los temas de debate en Rusia.

Los activistas de derechos humanos argumentaron que las hermanas no eran delincuentes sino víctimas, ya que no tenían ninguna forma de obtener ayuda y protección de su padre abusivo. Sin embargo, no hay leyes que protejan a las víctimas de violencia doméstica en Rusia ya que lo consideran un "problema familiar".