El periodista y candidato a intendente de Avellaneda por Cambiemos Luis Otero sufrió un robo en la puerta de su estudio de abogado. Según denunció y se pudo ver en un registro de una cámara de seguridad, motochorros le arrebataron el celular y huyeron.

La primera reacción de Otero fue perseguirlos, aunque los ladrones consiguieron huir. Hace dos años, el hijo de Luis Otero había sufrido un violento robo.

En diálogo con el canal de noticias TN, Otero contó que el robo ocurrió cerca de las 11 de la mañana, en pleno centro de Avellaneda.

"Estaba lleno de gente, pero me venían siguiendo. Me distraje y fue un segundo, lástima que no los pude alcanzar", contó a sus colegas.

"Estaba sacando el llavero para entrar a la oficina y fue ahí cuando el muchacho que me venía siguiendo desde una cuadra atrás me arrebató el teléfono. Tenía el casco puesto no podría identificarlo", añadió Otero.

El periodista y candidato sufrió algunas heridas leves, según contó.

El video del momento del robo: