“Sentimos la obligación moral de seguir trabajando para que Argentina siga cambiando”. Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de la Nación y candidato a intendente de La Matanza de Juntos por el Cambio, dijo que tienen fe en que Mauricio Macri llegue al balotaje y que él mismo pueda revertir la diferencia de nada más y nada menos que 40 puntos que le sacó el peronismo en su ciudad.

“Ahora se está jugando otra cosa; hemos escuchado claramente lo que la gente nos quiso decir y obramos en consecuencia”, dijo el funcionario en diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2.

E insistió: “Es un imperativo moral dar la le pelea por el cambio”.

En ese marco, buscó dejar en claro que no van por una derrota digna el domingo: “Estamos trabajando para ganar la elección y seguir gobernando. No lo hacemos con la soberbia de Alberto Fernández”.

Finocchiaro dijo que la soberbia es “una especie de virus que tiene el kirchnerismo, no sólo Alberto Fernández”. Y agregó que se refería a “todos los que están pensando de quién se van a vengar, que ya están maltratando periodistas. Quieren volver a instalar la mentira como política de Estado”.

En ese sentido, apuntó directamente a Fernández, a quien calificó de “mentiroso serial”.

“Cada vez que lo escucho hablar de educación pienso que es un mentiroso. No que no sabe, no que le pasaron mal un dato”, afirmó.

Consultado sobre como imagina la transición en caso de que el Frente de Todos triunfe, primero respondió que están “trabajando con mucha tranquilidad en los planes para el próximo mandato”, pero a la vez remarcó que “este es un gobierno de gente civilizada, tranquila, de paz . Vamos a reaccionar frente a cualquier resultado como gente civilizada y democrática”.