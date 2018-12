Boxeo santafesino: dos títulos mundiales para las hermanas Bermúdez

WBO World Female Bantamweight Champion ���� Daniela ‘La Bonita’ Bermúdez (24-3-3, 7 KOs) defeated ���� Yolis ‘La Diablita’ Franco (23-10-4, 11 KO) by 4th-round TKO at the Club Atlético Talleres, Villa Gobernador Galvez ����. TV: TyC Sports. Promoter: O.R. Promotions pic.twitter.com/yG6IwA14Eg