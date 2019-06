El árbitro de fútbol Martín Bustos fue detenido este jueves por la noche en Rosario por personal de la Policía de Investigaciones tras una denuncia efectuada por el Club Atlético Newell's Old Boys tras detectar un intento de abuso a jugadores de las divisiones inferiores.

Efectivos de la PDI, a instancias de la fiscal Carla Cerliani, llevaron a cabo la detención del referí, que ya afronta una causa por abuso sexual y prostitución de menores en Avellaneda, a raíz de testimonios de juveniles del Club Atlético Independiente.

Bustos pasó varios meses entre rejas hasta que en septiembre pasado quedó liberado por orden de la Sala I de Lomas de Zamora, que cambió la carátula de “abuso sexual de menores” a “promoción a la corrupción de menores”.