La FIFA llevará el Mundial de 32 a 48 equipos

El Consejo de la FIFA decidió ampliar de 32 a 48 el número de equipos que participarán en la Copa del Mundo a partir de 2026, según anunció la entidad en su página web. De esta manera, habrá 16 grupos con tres selecciones cada una, de los cuales 2 se clasificarán para la próxima fase. A partir de dieciseisavos se jugará por sistema de eliminatoria. La decisión se tomó de forma unánime por los miembros del Consejo tras analizar varias opciones que iban desde mantener el sistema actual a ampliarlo a 48, pero con distintos formatos. Con este nuevo sistema, el Mundial pasa de los 64 partidos actuales a 80, pero se mantienen los 32 días actuales de competición. Asimismo, los dirigentes del organismo que rige el fútbol mundial abrieron la posibilidad a que el torneo se dispute en diversos países del mismo continente, dado que es difícil que un solo país pueda contar con todas las instalaciones necesarias para acoger un torneo de esa envergadura. El miedo, de hecho, era que sólo los grandes países pudieran ser sede del Mundial. Por ahora no hay definición de dónde será el torneo de 2026. Según estimaciones, la ampliación del número de equipos hará que los ingresos de la entidad también se multipliquen y aumenten hasta un 35 por ciento. Asimismo, el objetivo declarado es aumentar el número de espectadores en regiones del mundo que hasta ahora nunca han podido participar en el mayor torneo del deporte rey. Entre ellos, China, con sus mil millones de ciudadanos y un crecimiento exponencial de la práctica del fútbol.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo