El boxeador filipino Manny Pacquiao, de 40 años, ganó este domingo a la madrugada el título mundial de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al superar por puntos en fallo dividivo al estadounidense Keith Thurman.



Ante una asistencia de 14.356 personas en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Pacquiao volvió a coronarse campeón mundial tras quitarle el invicto a Thurman, diez años más joven. El flipino es además el quinto peleador de mayor edad en conseguir una corona mundial.



Con su victoria, mejoró su marca a 20-4-2 en combates de título mundial y su registro de por vida queda en 62-7-2.



Thurman hizo la quinta defensa del título que ganó en 2015 cuando superó al mexicano estadounidense Robert Guerrero.



Pacquiao, que derribó a Thurman en el primer asalto, ganó 115-112 en las tarjetas de dos de los jueces y el tercero dio la victoria al ex campeon por 114-113, señaló la agencia Efe.



El nuevo campeón lució veloz, con unos reflejos agudos, poderoso y con gran agilidad sobre el cuadrilátero.



En el undécimo asalto, Thurman intentó acabar con la pelea y logró una combinación izquierda-derecha tratando de golpear la zona inflamada de Pacquiao, pero ese castigo tardío no le ayudó mucho.



En el cierre de la pelea, pareció que Pacquiao no estaba interesado en acabarla, sino en seguir castigando a Thurman con combinaciones al cuerpo y cara, para concluir de la manera más emocionante posible su coronación como nuevo campeón mundial.