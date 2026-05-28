Los limones argentinos desembarcan en varias partes del mundo: destinos y requisitos

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) certificó, en lo que va de 2026, un total de 27 mil toneladas de limones exportados desde Argentina hacia mercados internacionales como la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, Canadá y Reino Unido.

Las operaciones fueron fiscalizadas por profesionales del organismo en los puertos bonaerenses de Zárate y Campana, además de depósitos fiscales ubicados en San Pedro, en el marco de la campaña de exportación de cítricos frescos.

Según informó el organismo nacional, las tareas de inspección y certificación fitosanitaria representan la etapa final del proceso exportador y son un requisito obligatorio para la emisión de los certificados sanitarios exigidos por los países de destino.

El sistema de control contempla una cadena de trazabilidad que comienza en la producción a campo, continúa durante el transporte de la fruta y concluye en las plantas de empaque y los puntos de embarque.

Desde SENASA destacaron que el trabajo coordinado entre el sector público y privado resulta clave para sostener el acceso de los cítricos argentinos a los mercados internacionales, especialmente en destinos con altos estándares fitosanitarios.

La certificación de exportaciones representa un factor estratégico para la cadena citrícola argentina, particularmente para el complejo limonero del NOA, uno de los principales proveedores mundiales de limón fresco e industrializado.