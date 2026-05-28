Las promesas de Caputo: impuesto al cheque e Ingresos Brutos, en la mira del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Gobierno proyecta avanzar hacia la eliminación de impuestos considerados “distorsivos”, entre ellos el impuesto al cheque, las retenciones y una eventual reducción de Ingresos Brutos y tasas municipales.

Las declaraciones fueron realizadas durante una nueva edición del Latam Economic Forum, donde el funcionario defendió el rumbo económico del Gobierno y aseguró que el escenario “más probable” es que hacia el final del mandato se concrete una reducción significativa de la carga tributaria.

“El escenario más probable es que hacia el final del mandato se vayan todos los impuestos distorsivos, como las retenciones y el impuesto al crédito y débito (cheque), e incluso que las provincias se vean obligadas a bajar Ingresos Brutos y tasas municipales”, afirmó Caputo.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la continuidad del orden fiscal y el crecimiento económico permitirán avanzar en una reforma tributaria más amplia. Además, vinculó esa posibilidad con el aumento de inversiones impulsadas por sectores estratégicos como energía, minería, agro y economía del conocimiento.

Durante su exposición, el ministro también destacó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya comprometió proyectos por unos u$s130.000 millones, y proyectó que la economía argentina podría crecer hasta un 20% acumulado en los próximos años.

En materia inflacionaria, Caputo afirmó que la tendencia descendente continuará luego del 2,6% registrado en abril y anticipó que el dato de mayo podría ubicarse por debajo de ese nivel.

“Las expectativas del REM y del mercado están totalmente ancladas; para los próximos 12 meses se espera una inflación del 20%, sin ningún tipo de cimbronazo”, agregó.

La posible eliminación del impuesto al cheque y la reducción de Ingresos Brutos representan dos de los principales reclamos históricos del sector privado, especialmente de empresas industriales, comerciales y agropecuarias, debido al impacto que tienen sobre costos operativos y competitividad.

Sin embargo, especialistas remarcan que cualquier modificación sobre tributos provinciales requerirá acuerdos políticos con los gobernadores, ya que Ingresos Brutos constituye una de las principales fuentes de financiamiento de las provincias.

La expectativa oficial es que las reformas tributarias formen parte de una segunda etapa del programa económico, una vez consolidadas las variables fiscales y monetarias.