Dólar: el mercado ya tiene un precio para fin de año y puede cambiar las cuentas del campo

Resumen Ejecutivo El consenso de FocusEconomics proyecta un dólar oficial de $1.645,2 para diciembre de 2026, mostrando una leve corrección a la baja desde los $1.648,1 anteriores.

proyecta un para diciembre de 2026, mostrando una leve corrección a la baja desde los $1.648,1 anteriores. Existe una amplia dispersión en el mercado, con proyecciones que varían desde $1.335 previstos por Barclays Capital hasta $1.850 estimado por Pantheon Macroeconomics .

previstos por hasta estimado por . Para 2027, los analistas ajustaron al alza su expectativa del tipo de cambio a $1.979,9, en un contexto de relativa estabilidad cambiaria para los próximos meses.

El mercado argentino volvió a poner la lupa sobre el dólar y las nuevas proyecciones muestran un escenario de mayor estabilidad para los próximos meses. Un informe de FocusEconomics, elaborado a partir de las estimaciones de más de 40 bancos y consultoras locales e internacionales, modificó sus previsiones para el tipo de cambio hacia fines de 2026.

La principal conclusión es que el consenso espera una cotización del dólar oficial de $1.645,2 para diciembre de 2026. La cifra representa una leve corrección respecto del relevamiento anterior, cuando la estimación promedio se ubicaba en $1.648,1.

Pero detrás de ese promedio existe una dispersión significativa entre los distintos analistas.

De $1.335 a $1.850: el mercado no se pone de acuerdo

Las proyecciones relevadas por FocusEconomics muestran diferencias de más de $500 entre el escenario más bajo y el más alto.

La estimación más conservadora corresponde a Barclays Capital, que proyecta un dólar de $1.335 para el cierre del año.

En el extremo opuesto aparece Pantheon Macroeconomics, con una previsión de $1.850.

Entre ambos extremos se ubican la mayoría de las entidades consultadas. Banco Supervielle, por ejemplo, proyecta $1.730; Ecolatina y Econviews estiman $1.700, mientras que BBVA Research ubica el tipo de cambio en $1.645.

También aparecen estimaciones de $1.658 de Balanz Capital y Oxford Economics, $1.676 de Citigroup y $1.711 de Empiria Consultores.

La amplitud de las cifras refleja que, pese a que existe un consenso general sobre la trayectoria del peso, persisten diferencias importantes sobre la velocidad con la que podría moverse el tipo de cambio.

El dato: una nueva corrección en las expectativas

El relevamiento de septiembre también muestra un cambio respecto de la medición anterior.

Para 2026, los analistas pasaron de esperar un dólar de $1.648,1 a proyectar $1.645,2. Para 2027, en cambio, la expectativa subió desde $1.968,7 hasta $1.979,9.

El informe fue confeccionado el 4 de septiembre, cuando el dólar cotizaba a $1.507,2 y acumulaba una depreciación mensual del 0,7%. En el mercado paralelo, la cotización era de $1.540.

Según se conoció, el escenario contempla que ambas cotizaciones continúen debilitándose hacia finales de 2026.

Una señal para empresas, inversores y productores

Más allá del número puntual, la dispersión de las proyecciones muestra que el principal interrogante del mercado no pasa solamente por cuánto valdrá el dólar a fin de año, sino por la velocidad y las condiciones bajo las cuales llegará a ese nivel.

Para empresas y productores, las expectativas cambiarias resultan determinantes a la hora de definir precios, costos, inversiones y decisiones de cobertura.

En un escenario donde el mercado espera un dólar relativamente contenido durante los próximos meses, la evolución de la inflación, las reservas del Banco Central y la política cambiaria serán algunas de las variables clave para determinar si las proyecciones actuales terminan cumpliéndose.