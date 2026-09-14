"Mala leche": tamberos santafesinos, entre precios estancados y costos crecientes

Resumen Ejecutivo El precio promedio SIGLeA de la leche en Santa Fe fue de $529,59 por litro en agosto de 2026, ubicándose 1% por debajo del promedio nacional de $535,12.

de la leche en fue de en agosto de 2026, ubicándose 1% por debajo del promedio nacional de $535,12. Ajustado por inflación, el valor registrado por el OCLA para agosto de 2026 representa el nivel más bajo de los últimos diez años en términos reales.

para agosto de 2026 representa el nivel más bajo de los últimos diez años en términos reales. La dispersión de precios entre cuencas alcanzó una brecha del 16% ($80,48 por litro), registrando en Santa Fe $525,11 en el Centro y $558,04 en el Sur.

en el Centro y en el Sur. En el pago por sólidos útiles, la provincia alcanzó los $7.250,86 por kilogramo, manteniéndose en línea con la media nacional de $7.269,15.

El precio que recibe el productor vuelve a mostrar una de las principales dificultades de la cadena láctea argentina. Según el último informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en agosto de 2026 el precio SIGLeA promedio en Santa Fe fue de $529,59 por litro, mientras que el promedio nacional alcanzó los $535,12 por litro.

La diferencia entre ambos valores fue de $5,53 por litro, por lo que el precio santafesino se ubicó aproximadamente 1% por debajo del promedio nacional.

Pero el dato más relevante aparece cuando se deja de mirar solamente el valor nominal y se analiza su evolución en términos reales. El OCLA señala que, al actualizar los precios por inflación, agosto de 2026 registra el menor valor de toda la serie de meses de agosto de los últimos diez años.

Un precio que no logra recuperar poder de compra

El informe del OCLA muestra que el precio de la leche actualizado por inflación se encuentra en un proceso de amesetamiento durante 2026 y constituye el valor más bajo de las series analizadas. En otras palabras, aunque el precio expresado en pesos corrientes pueda aumentar, el productor no está logrando recuperar el poder adquisitivo que tenía el litro de leche en períodos anteriores.

La comparación histórica es contundente. Para agosto, el precio por litro ajustado por IPC fue de $535,12 en 2026, por debajo de los valores correspondientes a todos los agostos anteriores de la serie analizada. En agosto de 2024, por ejemplo, había alcanzado $746,83 a valores constantes de agosto de 2026.

Santa Fe: $529,59 por litro

En el mapa provincial, Santa Fe quedó en agosto en $529,59 por litro, por debajo de Buenos Aires ($558,29), Entre Ríos ($534,16) y también del promedio nacional. Córdoba registró $524,04 y La Pampa $522,77, mientras que Salta mostró el valor más alto entre las provincias incluidas en el gráfico, con $571,84.

La cifra santafesina también debe ser leída con una particularidad: el promedio provincial reúne realidades diferentes dentro de las propias cuencas lecheras.

El OCLA identifica para Santa Fe valores de $525,11 por litro en la cuenca Centro Santa Fe y $558,04 en la cuenca Sur de Santa Fe. Esa diferencia muestra que tampoco existe un único precio para todos los tambos de la provincia.

La brecha entre productores también es significativa

El informe pone el foco en la dispersión de precios entre las diferentes cuencas lecheras. En agosto, la diferencia entre el mayor y el menor precio alcanzó $80,48 por litro, equivalente a una brecha del 16%.

Según el OCLA, entre los factores que explican esta dispersión aparecen el tipo de industria compradora, el nivel de competencia entre las industrias, las distancias entre los tambos y las plantas, el volumen y la calidad de la leche y la presencia de cooperativas o grupos de productores que negocian de manera conjunta.

Esto resulta especialmente relevante para Santa Fe, donde conviven distintas cuencas y modelos productivos y donde el precio efectivo puede diferir significativamente según la escala, la calidad y las condiciones comerciales de cada establecimiento.

El precio por sólidos útiles

Otra forma de analizar el ingreso del productor es medir el valor de la leche en función de sus sólidos útiles —grasa butirosa más proteína—.

En este indicador, Santa Fe registró en agosto $7.250,86 por kilogramo de sólidos útiles, prácticamente en línea con el promedio nacional de $7.269,15.

La referencia es importante porque la composición de la leche y la calidad tienen incidencia directa sobre el precio final que recibe cada tambo.

Un dato que obliga a mirar más allá del precio publicado

El propio OCLA advierte que el precio SIGLeA no necesariamente refleja la totalidad del ingreso final del productor. El indicador no contempla notas de crédito posteriores a la liquidación ni determinados pagos que algunas industrias realizan por fuera de la liquidación legal.

Por eso, el valor de $529,59 por litro para Santa Fe debe interpretarse como el precio promedio registrado por el sistema SIGLeA y no necesariamente como el monto final que percibió cada productor.

El problema de fondo

El dato de agosto deja una señal clara para la producción primaria: el problema no pasa solamente por cuánto vale nominalmente el litro de leche, sino por cuánto puede comprar ese ingreso después de la inflación y frente a los costos del tambo.

En Santa Fe, una de las principales provincias lecheras del país, el productor recibió en promedio $529,59 por litro en agosto, por debajo del promedio nacional. Y, a nivel país, el precio real de la leche alcanzó su menor valor para un mes de agosto en los últimos diez años.

Para los tambos, la discusión vuelve así al mismo punto: precio, costos y margen de producción. Mientras el valor recibido por la leche no consiga recuperar poder de compra, la evolución del negocio dependerá cada vez más de la eficiencia productiva, la escala y las condiciones particulares de comercialización de cada establecimiento.