Claves del día: Milei prepara el Presupuesto, el dólar recalcula y los bancos pelean por los fondos para despidos

La discusión económica de esta semana tiene un denominador común: quién consigue administrar el dinero y con qué promesa logra retenerlo. El Gobierno necesita acuerdos para su próximo Presupuesto 2027; el sistema financiero compite por los ahorros y las empresas empiezan a mirar los instrumentos que financiarán futuras indemnizaciones. La estabilidad cambiaria convive con movimientos que merecen atención.

Javier Milei prepara el envío del Presupuesto 2027, previsto para mañana el martes 15 de septiembre, con una reunión de Gabinete y una convocatoria a los legisladores oficialistas este lunes. La agenda continuará con un encuentro partidario en San Telmo, al que no se espera que asista el Presidente. El formato de presentación del proyecto seguía sin confirmarse.

La discusión presupuestaria coincidirá con otros dos frentes. El Ejecutivo prepara una iniciativa sobre actividades no autorizadas en Malvinas y prioriza la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. En paralelo, el Senado retomará la reforma electoral: eliminación de las PASO, Ficha Limpia y cambios en afiliación y financiamiento partidario. El oficialismo todavía necesita construir las mayorías.

Las negociaciones con gobernadores, por lo tanto, tendrán una doble dimensión: recursos y reglas electorales. El Presupuesto llegará, además, después de un informe de avance que evitó precisar inflación, dólar y crecimiento para 2026 y 2027. La presentación permitirá contrastar las expectativas oficiales con las privadas. Fuente: El Cronista.

En el circuito financiero, la foto de agosto dejó una señal incómoda para las entidades. Según fuentes del mercado, los depósitos en pesos bajaron 0,6% real y los préstamos retrocedieron 0,4%. Ocurrió pese a que el plazo fijo mayorista rindió aproximadamente 2% mensual, por encima de una inflación de 1,7%.

El deterioro se concentró en cajas de ahorro y cuentas corrientes: cayeron 1,7% real mensual y acumularon una contracción de 11,7% en el año. Los plazos fijos retrocedieron 0,1% y 0,3%, respectivamente. En contraste, los fondos money market crecieron 10% real durante 2026 y 19,2% en doce meses.

Parte de los saldos estaría trasladándose hacia esos fondos, que combinan rendimiento y liquidez y también invierten en depósitos bancarios. Por eso, su expansión no equivale a una salida íntegra del dinero del sistema. Al mismo tiempo, las colocaciones en dólares aumentaron 11,5% en ocho meses y 25,5% interanual, medidas en moneda estadounidense. Quantum vincula estos movimientos con dolarización, menor dinamismo económico y desaceleración de las compras de divisas del BCRA. Fuente: Ámbito.

La pregunta cambiaria también tiene nuevos números. El consenso de septiembre de FocusEconomics, que reúne a más de 40 bancos y consultoras, proyectó un dólar oficial de $1.645,2 para diciembre de 2026. La estimación anterior era $1.648,1: una corrección pequeña, insuficiente para hablar de un giro de expectativas.

Para fines de 2027, en cambio, el pronóstico subió de $1.968,7 a $1.979,9. Las diferencias entre participantes son amplias: para este diciembre, Barclays estimó $1.335 y Pantheon Macroeconomics, $1.850.

A esa competencia se agrega el FAL: se estima un negocio potencial de US$5.000 millones anuales disputado por bancos y casas de bolsa. El Fondo de Asistencia Laboral permite acumular recursos del empleador destinados a obligaciones indemnizatorias.

La puesta en marcha está prevista para el 1° de noviembre. La reglamentación establece que el empleador debe seleccionar una entidad habilitada, elegir el vehículo de inversión y obtener un identificador que informará a ARCA. También contempla una carencia mínima de seis períodos mensuales y mantiene la responsabilidad empresarial si los recursos resultan insuficientes.

La competencia comercial ya tiene propuestas concretas y hay ofertas de comisiones de administración del 0% hasta finalizar 2027. Pero no sólo los bancos entrarán en esta batalla: Alycs y aseguradoras también dicen querer competir. Del lado de las empresas son cada vez más las que analizan como aprovechar esta ventana de oportunidad para potencialmente bajar otros costos, en el caso de los bancos comisiones y en el de las aseguradoras algún punto de los costos asociados a ART, por ejemplo.