¿Cuánto de la economía de Santa Fe pasa por Mercado Libre? El mapa de un negocio que sigue creciendo

Para miles de negocios santafesinos, el mercado dejó de terminar en la ciudad donde tienen su local, taller o depósito. El dato que mejor refleja ese cambio es que el 86% de los envíos realizados desde Santa Fe a través de Mercado Libre tuvo como destino otras provincias. Detrás de ese movimiento hay casi 15.000 pymes y emprendedores que, durante 2025, vendieron por la plataforma y facturaron US$234 millones.

Las cifras forman parte del capítulo santafesino de Efecto MELI, el informe que la compañía compartió con Ecos365 y presentó en Mercado Libre Experience, en La Rural de Palermo el jueves pasado. Permiten observar una transformación que combina apertura de mercados, cambios en las formas de cobrar, demanda de financiamiento y expansión de la infraestructura logística.

Para el 43% de los vendedores santafesinos relevados, Mercado Libre ya era su principal canal de ventas. Esa proporción muestra cuánto pesa la plataforma dentro de la actividad cotidiana de esos negocios: para una parte importante, se convirtió en el lugar donde se concentra su relación comercial con los compradores.

La escala provincial también tiene otra dimensión. Casi 223.400 empresas y emprendedores utilizaron Mercado Pago para cobrar durante 2025 y procesaron más de US$5.300 millones. Son dos universos diferentes, aunque conectados dentro del mismo ecosistema: una cosa es vender productos en el marketplace y otra, utilizar las herramientas financieras de la compañía para recibir pagos.

Vender desde Santa Fe, encontrar compradores en todo el país

El porcentaje de envíos hacia otras provincias ofrece una pista sobre el atractivo del comercio electrónico para las empresas locales. Permite ampliar la búsqueda de clientes más allá del consumo de cercanía y acceder a una demanda que un comercio pequeño difícilmente podría alcanzar con su estructura tradicional.

Entre los ejemplos presentados aparece una pequeña empresa de Elortondo que piensa en dar otro paso: exportar mediante la plataforma. Se trata de una aspiración, no de una operación ya concretada, pero ilustra cómo cambia el horizonte comercial cuando vender fuera de la localidad empieza a formar parte de la rutina.

Según los datos de la compañía, las pymes santafesinas que venden en Mercado Libre emplean a más de 29.500 personas. De ese total, más de 7.700 desempeñan tareas relacionadas con el marketplace.

La distinción es relevante: son trabajadores de los negocios vendedores, no empleados propios de Mercado Libre, y el total de sus planteles no puede atribuirse exclusivamente a la plataforma.

El informe identifica, además, incorporaciones vinculadas específicamente con el crecimiento del canal. Casi 300 pymes contrataron personal para responder a una mayor demanda de Mercado Libre y generaron más de 330 puestos de trabajo.

Más depósitos, agencias y capacidad en Rosario

Ese movimiento comercial necesita una red física. La expansión logística informada para Santa Fe incluyó dos nuevos centros, más de 16.800 metros cuadrados de área operativa y 33 nuevas agencias de entrega y retiro.

La infraestructura permite acompañar el volumen de operaciones y acercar puntos de despacho y recepción. El comercio electrónico puede comenzar con una compra desde el teléfono, pero depende de depósitos, clasificación de mercadería, transporte y distribución para completar cada venta.

La expansión tendría continuidad en la región. Según pudo conocer Ecos365, está prevista otra ampliación de capacidad de la empresa local que realiza logística para Mercado Libre, con más metros cuadrados en Rosario.

Mercado Pago, una presencia que supera al comercio electrónico

El alcance de Mercado Pago en Santa Fe excede ampliamente a los vendedores del marketplace. Durante 2025, casi 223.400 empresas y emprendedores santafesinos lo utilizaron para procesar cobros mediante transferencias, códigos QR y terminales Point.

El volumen superó los US$5.300 millones. Ese monto no debe sumarse a los US$234 millones de ventas por Mercado Libre como si fueran operaciones independientes y equivalentes: mide pagos procesados por distintas herramientas y tiene otro alcance.

Entre las pymes relevadas, el 62% considera a Mercado Pago su principal herramienta de cobro. El informe agrega que el 86% de los vendedores consultados lo identifica como el medio más utilizado para manejar el dinero de su empresa.

A su vez, el 71% de los usuarios relevados afirma que Mercado Pago mejoró su manejo del dinero. Esta última cifra refleja una percepción declarada por los participantes, distinta de los indicadores de ventas, pagos o préstamos.

Millones de préstamos y una cifra que abre preguntas sobre la deuda

El crédito completa ese mapa. Mercado Pago informó que durante 2025 otorgó en Santa Fe 5,5 millones de préstamos personales por casi US$180 millones. También registró más de 1,9 millones de operaciones de crédito para pymes y emprendedores, por US$151 millones.

Las cantidades corresponden a préstamos y operaciones, no a personas o empresas distintas. Un mismo tomador puede haber accedido varias veces al financiamiento durante el período.

Desde la compañía reconocieron que además se refinanció deudas a 70.000 santafesinos en 2026. El número aporta una dimensión del alcance de esas gestiones, pero deja interrogantes abiertos.

No permite establecer cuántos deudores regularizaron su situación después de refinanciar, cuáles fueron las condiciones acordadas ni qué proporción de la cartera provincial se encuentra en mora. Tampoco corresponde utilizarlo, por sí solo, como una medida del incumplimiento de los clientes de Mercado Pago en Santa Fe.

El financiamiento y la refinanciación muestran dos caras de la misma expansión: la posibilidad de acceder a recursos para consumir o sostener un negocio y la necesidad de reorganizar los pagos cuando aparecen dificultades.

Del cruce en redes a las conversaciones por inversiones

Los resultados se presentaron en Mercado Libre Experience, donde hubo conversaciones con ministros de Desarrollo Productivo, entre ellos el santafesino Gustavo Puccini.

Después de las diferencias que la compañía y el gobierno provincial habían expuesto en redes sociales, el intercambio pasó a concentrarse en operaciones e inversiones. La ampliación logística prevista en la región forma parte de esa nueva agenda.

Para Santa Fe, el interés excede la presencia de una marca. La plataforma conecta producción y comercio local con compradores de otras provincias, mientras su red de cobros y crédito alcanza a un universo todavía mayor de empresas y emprendedores.

El dato del 86% de envíos hacia afuera resume ese cambio: una parte del comercio santafesino ya busca su crecimiento lejos de la vidriera más cercana. La capacidad de convertir ese alcance en más actividad, empleo e inversión será la medida de cuánto deja esa expansión en el territorio.