El Niño vuelve a meter presión: alertan por riesgos para el trigo argentino

Un nuevo informe del Bank of America (BofA) volvió a poner el foco sobre uno de los factores que más condiciona al negocio agropecuario: el clima. Según las proyecciones de la entidad financiera, el fenómeno El Niño podría alcanzar una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026, coincidiendo con una etapa clave para la producción agrícola en gran parte de América Latina.

Aunque el informe identifica a Colombia, Perú y Brasil como los países con mayor nivel de exposición, Argentina también aparece entre las economías que podrían enfrentar riesgos relevantes, especialmente por el posible impacto sobre la campaña de trigo.

El análisis advierte que un evento de estas características no solo tendría consecuencias sobre la producción agrícola, sino también sobre los precios de los alimentos, la generación de energía y distintas variables macroeconómicas de la región.

Para el agro argentino, la evolución del fenómeno será seguida de cerca durante los próximos meses. La etapa prevista de mayor intensidad coincide con momentos decisivos para varios cultivos, por lo que cualquier modificación significativa en el régimen de lluvias o en las temperaturas podría influir en los rindes y en las decisiones comerciales de los productores.

En los mercados internacionales, los informes climáticos comienzan a ganar protagonismo mucho antes de que los efectos se materialicen. La posibilidad de un evento intenso suele incorporarse rápidamente a las expectativas de oferta y demanda, generando movimientos en los precios de los commodities agrícolas.

Si bien todavía se trata de proyecciones y la evolución definitiva dependerá del comportamiento del fenómeno durante los próximos meses, el informe de BofA vuelve a recordar que el clima seguirá siendo uno de los principales factores de riesgo para la campaña agrícola 2026/27 en América Latina.