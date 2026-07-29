Paradoja: mientras cae el mercado automotor, híbridos y eléctricos multiplican ventas

Mientras el mercado argentino de vehículos 0 km continúa mostrando signos de debilidad, la electromovilidad avanza en sentido contrario. Según el último informe semestral de SIOMAA, entre enero y junio se patentaron 42.238 vehículos híbridos y eléctricos, un crecimiento interanual del 339,4% frente a las 9.613 unidades registradas en igual período de 2025. Al mismo tiempo, el mercado total de automóviles y comerciales livianos acumuló una caída del 11,1%.

El resultado marca un punto de inflexión: por primera vez, los vehículos electrificados representan el 15,2% de todos los patentamientos del segmento de automóviles y utilitarios livianos en Argentina, consolidándose como el único gran mercado con crecimiento acelerado dentro de la industria automotriz.

Los híbridos siguen liderando, pero cambia el equilibrio

La mayor parte de las ventas continúa concentrándose en los híbridos convencionales (HEV), que explican el 55% del mercado con 23.222 unidades. Sin embargo, el informe detecta un cambio relevante: los híbridos enchufables (PHEV) desplazaron a los mild hybrid (MHEV) como segunda tecnología más vendida, señal de que la demanda comienza a migrar hacia soluciones con mayor nivel de electrificación.

La evolución también es contundente por tecnología. Los vehículos totalmente eléctricos (BEV) crecieron 884%, los híbridos enchufables 5.886%, los mild hybrid 281,4% y los híbridos convencionales 211,5% respecto del mismo período del año anterior.

El factor decisivo: la política de importaciones

Para SIOMAA, el principal motor de esta expansión fue el régimen creado por el Decreto 49/2025, que eliminó el arancel para determinadas importaciones extrazona y estableció un sistema de cupos para vehículos electrificados.

El esquema modificó profundamente el origen de la oferta. Los modelos provenientes de China pasaron a dominar prácticamente todos los segmentos, especialmente los eléctricos puros y los híbridos enchufables, donde concentran la mayor participación del mercado y las tasas de crecimiento más elevadas. El informe también destaca que el Gobierno analiza ampliar el programa mediante un aumento del límite FOB permitido y una nueva distribución de cupos para futuras licitaciones.

China gana terreno y redefine el mercado

La transformación también se observa en la competencia entre marcas.

En los vehículos 100% eléctricos, las automotrices chinas concentran cerca del 90% del mercado. Dos modelos de BYD reúnen tres de cada cuatro patentamientos del segmento.

En los híbridos enchufables, cuatro modelos —BYD Atto 2, BYD Song Pro, Chevrolet Captiva y Changan CS55— explican el 88% de las ventas.

En cambio, el segmento de híbridos convencionales comienza a mostrar mayor competencia. La histórica concentración de Toyota pierde fuerza frente al avance de nuevos jugadores como Ford y BAIC. El Ford Territory se convirtió en el híbrido más patentado del país durante el semestre, desplazando el liderazgo tradicional de Corolla Cross.

Más modelos, pero la infraestructura sigue siendo el desafío

La oferta disponible también se expandió con rapidez. El mercado pasó de 87 modelos comercializados en el primer semestre de 2025 a 145 modelos en igual período de 2026, con 50 nuevos lanzamientos en apenas seis meses. La mayoría corresponde justamente a tecnologías enchufables y totalmente eléctricas.

Sin embargo, la infraestructura continúa siendo el principal cuello de botella para acelerar la adopción de los vehículos eléctricos puros.

El informe estima que Argentina cuenta con aproximadamente 260 puntos de carga, equivalentes a 3,5 cargadores cada 100 vehículos electrificados, muy por debajo de mercados regionales como Chile, donde esa relación alcanza ocho cargadores cada cien vehículos. Además, apenas el 15% corresponde a estaciones de carga rápida.

Una nueva etapa competitiva

SIOMAA sostiene que la electromovilidad dejó atrás la etapa inicial impulsada exclusivamente por incentivos regulatorios y comienza una fase más madura, donde la competencia dependerá cada vez más de variables comerciales.

La amplitud de la oferta, la estrategia de precios, el posicionamiento de marca y, especialmente, la red de posventa aparecen como los factores que definirán el liderazgo de un mercado que crece a un ritmo inédito y que ya comienza a modificar el equilibrio histórico de la industria automotriz argentina.