Se viene el desenlace: una histórica láctea de la región, a punto de cambiar de manos

La histórica empresa láctea Cotar atraviesa una etapa decisiva de su proceso de reestructuración. La Cooperativa Nueva Cotar de la Gente, integrada por exempleados que mantienen operativa la planta industrial de Rosario desde 2022, presentó una oferta formal para adquirir los activos de la compañía y convertirse en su nueva propietaria. La propuesta será evaluada por la sindicatura y posteriormente por la Justicia, que deberá resolver si autoriza la continuidad del proyecto productivo o avanza con la liquidación de los bienes.

La iniciativa se apoya en un mecanismo previsto por la Ley de Concursos y Quiebras, que permite a las cooperativas conformadas por trabajadores utilizar los créditos laborales que mantienen contra la empresa como parte del pago para la adquisición de los activos. Además, la oferta fue fortalecida con créditos cedidos por otros acreedores, lo que mejora las posibilidades de que la propuesta sea aceptada.

Actualmente, la cooperativa sostiene una plantilla de aproximadamente 120 trabajadores y mantiene en funcionamiento la planta rosarina, donde procesa entre 150.000 y 200.000 litros de leche diarios, equivalente a cerca del 60% de su capacidad instalada. La producción incluye leche fluida, yogures, crema, manteca y postres lácteos.

Una marca con más de nueve décadas de historia

Fundada en 1935, Cotar fue durante décadas una de las principales industrias lácteas de la región de Rosario. A lo largo de su trayectoria atravesó distintos procesos de crisis financiera, acuerdos comerciales y reestructuraciones. Entre ellos se destacó su vínculo con SanCor, empresa para la que produjo durante varios años bajo la modalidad de elaboración a fasón, además de mantener acuerdos con otras firmas del sector.

Sin embargo, las dificultades económicas se profundizaron en los últimos años hasta desembocar en la quiebra de la compañía, mientras los trabajadores decidieron organizarse en una cooperativa para mantener activa la producción y preservar las fuentes laborales.

Un mercado lácteo en pleno reordenamiento

La definición sobre el futuro de Cotar se produce en un contexto de fuertes movimientos dentro de la industria láctea argentina. En los últimos meses se registraron cambios de propietarios, procesos concursales y ventas de activos en varias empresas del sector, entre ellas SanCor y Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), generando un escenario de reorganización empresarial que podría modificar el mapa de la actividad.

La resolución judicial sobre la propuesta presentada por la cooperativa será determinante para conocer si Cotar logra continuar operando bajo un modelo gestionado por sus trabajadores o si finalmente sus activos serán liquidados como parte del proceso concursal.