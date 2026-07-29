El fin de la fantasía tecnológica: la caída de las acciones de IA y el shock petrolero imponen un nuevo mapa de negocios

Hay una máxima no escrita en los negocios: cuando la fantasía de las valuaciones futuras choca contra la física del presente, los mercados siempre eligen volver al origen.

Durante meses, la liquidez global se refugió en la ilusión de algoritmos infinitos, crecimientos exponenciales y múltiplos desorbitados. Bastó un intercambio de misiles en el Estrecho de Bab-el-Mandeb para recordar que la economía real sigue teniendo el mismo punto de gravedad de siempre: el costo de la energía y el precio del dinero.

La última semana dejó al desnudo esa grieta. Mientras el universo de los semiconductores borró más de 1,3 billones de dólares en capitalización bursátil en cuestión de días, el crudo se recalentó con subas superiores al 5%.

Es la confirmación de una reconfiguración de fondo. La especulación financiera cede espacio frente a la urgencia operativa y la eficiencia logística.

Para los empresarios de la ciudad y el entramado productivo de la provincia, donde el costo del flete y la tasa de interés marcan el ritmo del margen neto, el mensaje internacional no es un espectáculo lejano. Es una advertencia directa sobre los costos que vienen.

Del sueño de la inteligencia artificial a la trampa de las expectativas

La corrección en el sector de la tecnología no fue un goteo; fue una sangría estructurada.

Jugadores de escala global como Nvidia, Samsung y TSMC vieron esfumarse fortunas en sus cotizaciones, arrastrando al índice surcoreano Kospi a un colapso del 6% que activó los mecanismos automáticos de congelamiento de operaciones por segundo día consecutivo.

La paradoja fue perfecta en el caso del gigante de memoria SK Hynix. La compañía presentó un balance trimestral histórico, con ingresos por 79,32 billones de wones (unos 54.550 millones de dólares) —un incremento interanual del 257%— y un beneficio operativo que saltó un 557%.

No alcanzó.

El mercado castigó la acción con un desplome del 9,6-10% simplemente porque los números no llegaron a las previsiones más delirantes que habían trazado los analistas. Cuando la exigencia bordea la fantasía, la realidad impone su ley sin contemplaciones.

El ajuste golpeó con furia a los inversores minoristas apalancados. En Corea del Sur, los fondos cotizados (ETFs) diseñados para duplicar la variación diaria de acciones individuales sufrieron caídas superiores al 80% desde sus picos de junio, dejando en evidencia el peligro de operar con deuda sobre activos de alta volatilidad.

Ante la magnitud del quebranto, las autoridades del Ministerio de Finanzas y la Comisión de Servicios Financieros de ese país ya analizan cerrar la puerta a los pequeños ahorristas, restringiendo estos instrumentos exclusivamente a inversores calificados y reduciendo el margen de apalancamiento permitido.

El capital no perdona la falta de prudencia. Por eso, las carteras globales comenzaron una agresiva rotación de liquidez hacia sectores defensivos y de consumo masivo, buscando el refugio de empresas con flujos de caja predecibles como Costco, Walmart y Johnson & Johnson.

La tasa global no espera y el petróleo reabre el frente logístico

El verdadero factor de tensión para los planes de inversión en el país no vino de los microchips, sino del Estrecho de Ormuz.

El ataque con misiles balísticos lanzados por Irán contra posiciones de Estados Unidos y las represalias conjuntas con Arabia Saudita en territorio iraquí reactivaron el fantasma del desabastecimiento energético en las rutas marítimas clave del Mar Rojo.

El barril de Brent saltó por encima de los 87 dólares, mientras que el WTI trepó a los 82,93 dólares. Un shock de oferta que amenaza con trasladar aumentos inmediatos a la cadena global de suministros.

Con el petróleo en alza, el diagnóstico monetario en Washington se volvió a complicar. La Reserva Federal de los Estados Unidos, bajo la conducción de Kevin Warsh, mantiene la tasa de referencia en el rango de 3,5% a 3,75%, pero los mercados ya asignan un 76% de probabilidad a un nuevo incremento en la reunión de septiembre.

Pese a que la inflación anual en Estados Unidos retrocedió al 3,5% en junio, el repunte energético encendió las alarmas inflacionarias. Como reflejo, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años escaló a 4,614% y el título a 30 años se sostuvo en 5,106%.

El dinero a nivel mundial se volvió más caro. Para el sector de la provincia articulado en torno a la agroindustria y las exportaciones, el escenario plantea un desafío doble: tasas internacionales elevadas que restringen el crédito barato y valores de fletes marítimos que amenazan con morder los valores netos del comercio exterior.

Cajas bancarias blindadas y la lección del modelo venezolano

En el terreno corporativo tradicional, la foto mostró un contraste marcado. La gran banca europea exhibió un balance envidiable frente a la tormenta bursátil.

UBS, liderado por Sergio Ermotti, reportó un beneficio antes de impuestos de 3.600 millones de dólares en el segundo trimestre (+64% interanual) y anunció un programa de recompra de acciones por $3.000 millones. En la misma senda, Deutsche Bank incrementó su ganancia neta un 10% hasta los 2.170 millones de dólares.

En la industria física, firmas como Ford superaron estimaciones de ganancias e incrementaron sus proyecciones operativas para el cierre de 2026, mientras que el grupo de lujo Kering rebotó un 11% tras interrumpir una racha de casi tres años de caída en sus ingresos.

Sin embargo, la lección más cruda sobre la diferencia entre la extracción primaria y la integración vertical se está escribiendo en Venezuela.

Tras la flexibilización de sanciones y la toma de control de las ventas por parte de autoridades estadounidenses, la producción venezolana logró recuperarse hasta colocar 1,2 millones de barriles diarios en el mercado internacional.

Pero su parque industrial interno colapsó. El Centro de Refinación de Paraguaná, una infraestructura con capacidad teórica para procesar 955.000 barriles diarios, opera en mínimos históricos por el deterioro acumulado y la falta de mantenimiento.

Reacondicionar el sistema requiere una inversión mínima de 20.000 millones de dólares. Un monto que las petroleras multinacionales rechazan desembolsar mientras la gasolina se comercialice localmente a precios fuertemente subsidiados y la normativa estadounidense excluya expresamente la participación de capitales de Rusia o China.

Extraer el recurso sin capacidad técnica para procesarlo y sin reglas claras de mercado genera una trampa de estancamiento. Una dinámica que también se observa en la economía de guerra rusa, proyectada en un crecimiento del 0% para 2026 y golpeada por ataques estratégicos con drones contra la red logística de gigantes del e-commerce como Wildberries para desgastar el costo operativo de sus empresas locales.

El escenario global entró en una fase donde los márgenes de error se reducen a cero.

La era del dinero abundante para proyectos sin rentabilidad asegurada quedó sepultada por la suba de tasas y el costo de la energía.

Ganarán los jugadores con activos reales, escala adecuada y flexibilidad logística.

Para el tablero empresarial regional, la señal es directa: la competitividad no se esperará de los mercados financieros internacionales, sino de la eficiencia operativa puertas adentro.