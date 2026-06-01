La soja genera oportunidades: ¿qué estrategias hay para hacer buenos negocios?

El mercado de granos continúa mostrando una elevada actividad comercial, aunque con comportamientos distintos entre soja, maíz y trigo. Según el último informe de estrategias comerciales elaborado por DATA Miazzo, la soja aparece hoy como el cultivo con mayores incentivos de venta, mientras que para el maíz y el trigo las recomendaciones son más selectivas y dependen de objetivos de precio específicos.

La consultora destaca que, durante los últimos 60 días, el mercado mantuvo un fuerte dinamismo y que los productores cuentan con alternativas comerciales que permiten mejorar significativamente los resultados mediante el uso de futuros y estrategias financieras.

Soja: 335 u$s/tn aparecen como objetivo de venta

En el caso de la soja, los analistas consideran que una cotización cercana a los USD 335 por tonelada representa una oportunidad concreta para desprenderse de mercadería disponible.

La recomendación surge de comparar los valores actuales con la capacidad teórica de pago de la exportación, que se ubica en niveles similares. Además, el diferencial entre el mercado disponible y los contratos a noviembre se redujo durante las últimas semanas, aunque todavía permite capturar una mejora de USD 16 por tonelada.

Entre los factores que podrían sostener las cotizaciones aparecen la creciente demanda estadounidense para biocombustibles y la continuidad de las compras chinas. Sin embargo, la baja del petróleo, las buenas condiciones productivas locales y la ausencia de expectativas de reducción de derechos de exportación limitan el potencial alcista del mercado.

Futuros vs LECAP: la estrategia financiera que genera más ingresos

Uno de los puntos destacados del informe es la comparación entre distintas alternativas para maximizar el ingreso en pesos.

Según los cálculos realizados, la combinación de venta mediante contratos futuros de soja y cobertura cambiaria supera claramente a la estrategia tradicional de vender disponible e invertir los fondos en instrumentos de renta fija como las LECAP.

Para una operación equivalente a 1.000 toneladas, la estrategia con futuros permite obtener aproximadamente un 4,8% más de ingresos que la alternativa financiera convencional y más de un 10% por encima del valor actual disponible.

Maíz: recomiendan esperar y aprovechar los pases a diciembre

La situación del maíz es diferente. Aunque el mercado presenta fundamentos mixtos, los especialistas consideran que todavía no es momento de apresurar ventas.

El ingreso de la cosecha tardía local y el avance de la safrinha brasileña podrían mantener las cotizaciones bajo presión durante los próximos meses. Por ese motivo, la recomendación es esperar mejores oportunidades comerciales hacia septiembre.

Mientras tanto, los pases hacia diciembre ofrecen una mejora de USD 13 por tonelada para mercadería disponible y de USD 11 para maíz tardío, generando tasas implícitas atractivas para quienes puedan diferir ventas.

Trigo: quien esperó ya capturó parte de la mejora

En trigo, el escenario aparece más favorable. Los precios internacionales mantienen un sesgo alcista impulsado por recortes en las estimaciones productivas de algunos de los principales países exportadores.

El informe señala que quienes conservaron mercadería ya obtuvieron una mejora importante y plantea dos niveles de referencia: vender en torno a USD 210 por tonelada o esperar una eventual aproximación a los USD 220.

Aun cuando el mercado ya habría incorporado gran parte de la expectativa de una reducción en los derechos de exportación, los analistas observan valor en los contratos futuros de corto plazo, especialmente en la posición julio.

Insumos: oportunidad para la urea y cautela con el MAP

En materia de fertilizantes, el informe identifica una oportunidad de compra en urea. Los precios locales minoristas retrocedieron hasta ubicarse entre USD 800 y USD 830 por tonelada, lo que mejora la relación insumo-producto para la próxima campaña de trigo.

Si bien los especialistas consideran que todavía podría existir margen para nuevas bajas, advierten que una compra tardía podría generar complicaciones logísticas ante una eventual concentración de demanda.

Por el contrario, en el mercado de MAP predomina la cautela. Los precios se mantienen firmes debido a restricciones en la oferta internacional y menores exportaciones de países clave, aunque el nivel actual continúa siendo considerado elevado por gran parte de los productores.

Clima favorable impulsa cosechas récord

Las condiciones climáticas continúan acompañando al sector productivo y fortalecen las perspectivas de oferta.

La soja alcanzó una proyección de producción de 50,1 millones de toneladas, con un rendimiento promedio nacional de 32,8 quintales por hectárea, el mejor registro de las últimas seis campañas.

En maíz, las estimaciones se mantienen en torno a 64 millones de toneladas, consolidando una campaña récord impulsada por excelentes condiciones para los planteos tardíos.

Qué hacer con los pesos y los dólares

En el plano financiero, DATA Miazzo considera que los instrumentos ajustados por CER resultan más atractivos que los bonos a tasa fija, debido a que las tasas nominales se ubican por debajo de la inflación proyectada.

Para quienes disponen de dólares, las recomendaciones se orientan hacia obligaciones negociables corporativas con rendimientos cercanos al 7% anual y bonos dollar-linked que ofrecen cobertura frente a movimientos del tipo de cambio oficial.

Un mercado que obliga a segmentar decisiones

El informe concluye que la estrategia comercial ya no puede ser uniforme para todos los cultivos. Mientras la soja presenta señales concretas de venta en determinados niveles de precio, el maíz ofrece incentivos para esperar y capturar mejores valores a través de los pases. El trigo, en tanto, mantiene perspectivas positivas aunque gran parte de las expectativas favorables ya fueron incorporadas por el mercado.

En este contexto, la combinación entre herramientas comerciales, cobertura financiera y planificación de compras de insumos aparece como el principal factor para capturar rentabilidad en una campaña marcada por buenos rindes y abundante oferta.