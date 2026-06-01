Claves del día: empresas manejadas por IA, pago a importadores, cambios en el equipo económico y en A3

Hay algo fascinante en la Argentina actual. Mientras buena parte de las empresas todavía intenta resolver problemas bastante básicos —cómo vender más, cómo financiar capital de trabajo o cómo atravesar una recuperación económica que nunca termina de consolidarse— el Gobierno ya empezó a discutir cómo será el funcionamiento de compañías administradas por inteligencia artificial.

Suena futurista. Incluso exagerado. Pero no lo es. La administración de Javier Milei decidió avanzar con una de las reformas más disruptivas de los últimos años sobre el funcionamiento societario argentino. El proyecto que prepara el Ministerio de Desregulación junto con el Ministerio de Justicia busca modificar profundamente la Ley General de Sociedades para habilitar estructuras empresariales que hace apenas algunos años parecían ciencia ficción.

La iniciativa contempla desde sociedades completamente digitalizadas hasta firmas operadas mediante inteligencia artificial, blockchain y mecanismos de tokenización. También habilitaría nuevas formas de organización empresarial con menor intervención estatal y mayor flexibilidad contractual.

La apuesta de fondo es clara: intentar posicionar a la Argentina como una plataforma atractiva para inversiones vinculadas a economía digital, inteligencia artificial, activos tokenizados y nuevos modelos de financiamiento.

La pregunta es si la economía real está discutiendo lo mismo. Porque mientras en algunos despachos ya imaginan compañías manejadas por algoritmos, el Banco Central sigue enfrentando problemas bastante más terrenales.

Este lunes deberá afrontar un vencimiento superior a USD 1.000 millones correspondiente al Bopreal Serie 3, el bono emitido para ordenar la deuda comercial acumulada con importadores. El pago vuelve a poner el foco sobre una discusión que atraviesa toda la estrategia económica actual: comprar reservas no siempre significa acumularlas.

Durante las últimas semanas el Gobierno celebró una aceleración en la compra de dólares por parte del Banco Central. Las adquisiciones ya superan los USD 9.000 millones en 2026 y permitieron acercarse rápidamente a los objetivos comprometidos con organismos internacionales.

Por otra parte, en las últimas horas se confirmó la salida de José García Hamilton, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. Luis Caputo anunció que será reemplazado por Juan Ignacio Stampalija, quien se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro.

La salida se suma a otros cambios recientes dentro del esquema económico oficial, donde durante los últimos meses también se registraron movimientos relevantes en Finanzas, el Banco Central y distintos organismos técnicos.

Aunque oficialmente las explicaciones siempre giran alrededor de cuestiones personales o reorganizaciones internas, el mercado sigue observando cada modificación con atención. Especialmente porque el programa económico ingresó en una etapa distinta.

La discusión ya no pasa solamente por bajar la inflación. Ahora el desafío es sostener la estabilidad, reconstruir actividad, acumular reservas y recuperar financiamiento sin generar nuevas tensiones. Y justamente el financiamiento vuelve a aparecer como uno de los grandes temas de fondo.

Esta semana volvió a circular entre operadores del mercado un caso que funciona casi como símbolo de esa fragilidad: TGLT. La desarrolladora inmobiliaria había solicitado años atrás diferir pagos de intereses de obligaciones negociables emitidas por USD 20 millones, reflejando cómo incluso compañías vinculadas a sectores estratégicos pueden quedar atrapadas cuando cambian las condiciones financieras.

La referencia no aparece por casualidad. Por eso también generó atención el hecho relevante informado por A3 Mercados. La compañía comunicó una reorganización interna mediante la transferencia de la totalidad de sus participaciones accionarias en Primary Argentina y Lumina Americas hacia Primary International Inc., una sociedad controlada al 100% por el propio grupo.