El agro aceleró el ingreso de dólares en junio: la cifra que dejó el primer semestre

El complejo oleaginoso-cerealero liquidó US$ 3.007 millones durante junio, según informaron CIARA y CEC. El monto representó una mejora del 12% respecto de mayo, aunque se ubicó 18% por debajo del registrado en el mismo mes de 2025. En el acumulado del primer semestre, el ingreso de divisas alcanzó los US$ 13.378 millones.

El agro liquidó US$ 3.007 millones en junio

El complejo agroexportador ingresó US$ 3.007 millones durante junio, de acuerdo con el informe difundido por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Las entidades, que representan el 48% de las exportaciones argentinas, señalaron que la cifra significó un incremento del 12% respecto de mayo.

Mejor desempeño frente a mayo

La mejora mensual refleja un mayor ritmo de liquidación de divisas por parte de las empresas exportadoras del complejo oleaginoso-cerealero. Sin embargo, la comparación interanual continúa mostrando una retracción: el ingreso de junio fue 18% inferior al registrado en igual mes de 2025.

El semestre acumula US$ 13.378 millones

Entre enero y junio de 2026, las empresas del sector liquidaron US$ 13.378 millones, un monto que representa una caída del 13% frente al mismo período del año anterior, según precisó el comunicado oficial difundido por CIARA y CEC.

Un indicador clave para la economía

La liquidación de divisas del complejo agroexportador constituye uno de los principales indicadores del ingreso de dólares comerciales a la economía argentina. Por su peso en las exportaciones nacionales, la evolución mensual de estas operaciones es seguida de cerca tanto por el mercado como por el Gobierno para monitorear el flujo de divisas proveniente del sector agroindustrial.