¿Por qué el mercado automotor comienza a mostrar señales de reactivación?

Luego de una primera mitad del año marcada por la cautela de los consumidores, elevados niveles de stock y una intensa competencia comercial, el mercado automotor mostró en junio uno de los primeros signos de recuperación mensual.

Según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante junio se patentaron 45.995 vehículos, un 7,2% más que en mayo, cuando se habían registrado 42.920 unidades. Sin embargo, la comparación interanual continúa siendo negativa: el volumen de operaciones fue 12,8% inferior al de junio de 2025, cuando se habían patentado 52.730 unidades.

El semestre cerró con casi 295.000 vehículos

En el acumulado entre enero y junio, el mercado alcanzó 294.181 patentamientos, cifra que representa una caída del 9,9% respecto del primer semestre de 2025, cuando se habían registrado 326.549 unidades.

Pese al retroceso interanual, el incremento mensual es interpretado por concesionarios y terminales como una señal de estabilización luego de varios meses de ajuste.

"El segundo semestre será mejor"

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que el mercado comenzó a mostrar indicios de recuperación después de un período caracterizado por un exceso de unidades disponibles y una demanda debilitada.

Según explicó, tanto terminales como concesionarios atraviesan un proceso de reacomodamiento, mientras los consumidores continúan demorando sus decisiones de compra a la espera de mejores condiciones de financiamiento.

Beato consideró que las herramientas que pueden acelerar la recuperación son la financiación de largo plazo, créditos con tasas más bajas o tasa cero y una adecuación de precios e impuestos, factores que permitirían dinamizar nuevamente la demanda.

En ese contexto, aseguró que los datos de junio "ya muestran una recuperación contra mayo" y expresó la expectativa de que la segunda mitad del año supere el desempeño del primer semestre, impulsada por mayores oportunidades comerciales para los compradores.

Las pick ups continúan liderando el mercado

El ranking de modelos volvió a estar encabezado por la Toyota Hilux, con 3.002 unidades patentadas, seguida por el Fiat Cronos (1.900) y la Ford Ranger (1.786). Entre las camionetas medianas también se destacaron la Volkswagen Amarok, mientras que entre los SUV sobresalieron la Ford Territory y el Volkswagen Tera, uno de los modelos de reciente incorporación al mercado.

Por marcas, Toyota volvió a liderar los patentamientos de junio con 6.775 unidades, seguida por Volkswagen (5.487), Fiat (5.226), Ford (4.375) y Chevrolet (3.847).

Un mercado que busca recuperar el ritmo

Aunque el balance del semestre continúa reflejando una caída frente al año pasado, la mejora mensual de junio abre una expectativa más favorable para la industria automotriz.

El desafío del sector seguirá siendo transformar ese repunte en una recuperación sostenida. Para ello, las empresas coinciden en que el acceso al crédito, una mayor previsibilidad de precios y mejores condiciones de financiamiento serán determinantes para que la demanda vuelva a ganar impulso durante la segunda mitad de 2026.