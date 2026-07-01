La producción porcina viene bien, pero meten presión las importaciones brasileñas

El negocio porcino argentino cerró junio consolidando un balance favorable para los productores. Según el informe mensual elaborado por JLU Consultora, el margen bruto del sector continúa por encima del promedio histórico y ubica a la actividad entre las de mejor desempeño dentro de la producción agroindustrial argentina.

Durante los primeros seis meses del año, el precio del cerdo en pie aumentó alrededor del 13% en pesos, mientras que el costo de producción prácticamente se mantuvo sin cambios respecto de diciembre del año pasado, mejorando la rentabilidad de los establecimientos.

Récord en el peso de faena

Uno de los datos destacados del informe es que junio registró el mayor peso promedio de faena de los últimos diez años, una tendencia que se viene consolidando durante 2026 y que refleja mejoras en la eficiencia productiva.

No obstante, los especialistas advierten que este incremento también refleja cierta demora en la salida de animales hacia frigorífico, especialmente en establecimientos medianos y pequeños, donde comenzaron a observarse reprogramaciones de entregas y descuentos por sobrepeso.

Importaciones brasileñas y presión sobre los precios

Aunque el valor del cerdo se mantuvo relativamente estable, la devaluación del peso provocó una baja en la cotización medida en dólares. Esa situación sigue favoreciendo el ingreso de carne porcina desde Brasil, principal proveedor del mercado argentino.

Desde la consultora sostienen que el tipo de cambio actual continúa dificultando las exportaciones nacionales y genera condiciones favorables para las importaciones, lo que termina presionando sobre los valores que reciben los productores locales.

El consumo acompaña el crecimiento

El informe destaca además que toda la producción continúa encontrando mercado, impulsada por un cambio en los hábitos de consumo.

Mientras la carne vacuna acumula incrementos superiores al 60% en los últimos doce meses, la carne porcina aumentó cerca del 20%, convirtiéndose en una alternativa cada vez más elegida por los consumidores argentinos. Este proceso también favorece que más carnicerías amplíen su oferta de cortes porcinos para compensar la caída en las ventas de carne vacuna.

Un escenario internacional favorable para Argentina

En el plano internacional, el estudio señala que los principales productores mundiales enfrentan dificultades. China continúa trabajando con bajos precios y elevados costos, mientras Europa sigue condicionada por la Peste Porcina Africana.

Frente a ese escenario, Sudamérica mantiene ventajas competitivas vinculadas a la disponibilidad de granos, agua y superficie productiva, factores que podrían fortalecer el posicionamiento exportador de la región durante los próximos años.

Las expectativas para el segundo semestre

De cara a lo que resta del año, el informe mantiene una visión optimista. Si bien reconoce algunos factores de incertidumbre —como la evolución del dólar, las importaciones y la presión sobre los pequeños productores—, considera que, salvo un cambio económico importante, 2026 volverá a cerrar con resultados positivos para la actividad.

Además, se observa un proceso sostenido de inversiones que comenzaría a reflejarse durante 2027 con una mayor oferta de carne porcina, tanto para abastecer el mercado interno como para potenciar las exportaciones hacia un mundo que continúa incrementando la demanda de proteínas animales.