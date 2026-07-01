Empresas en Santa Fe: los motores que explican su crecimiento

Las empresas en Santa Fe suman alrededor de 1.100 firmas radicadas en los 65 parques y áreas industriales de la provincia, y junto al comercio y el agro explican el 64% de la economía provincial. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la actividad económica santafesina creció 6,2% en 2025 —el segundo año consecutivo de expansión— de la mano de una industria manufacturera que avanzó 12,3% y un comercio que subió 8,4%, ambos muy por encima del promedio provincial.

Industria, comercio y agro: los tres motores de la economía santafesina

La Bolsa de Comercio de Rosario destacó que el crecimiento de 2025 estuvo anclado en esos tres sectores, que representan en conjunto el 64% de la economía provincial: la industria explica el 28% del PBG, el comercio otro 22% y el agro un 14%. La entidad remarcó que la distancia con el resto de las actividades —transporte, construcción, servicios financieros— "es considerable". En términos nacionales, la industria manufacturera santafesina representó en 2025 el 15,9% del total del país, y el comercio mayorista y minorista, el 15,3%, ambos en alza respecto de 2024.

Dónde están las empresas en Santa Fe: el mapa de los parques industriales

La provincia cuenta con 65 parques y áreas industriales —55 con reconocimiento provincial—, lo que la ubica como la segunda jurisdicción del país con más infraestructura de este tipo, detrás de Buenos Aires. Allí funcionan cerca de 1.100 empresas: el 64% en la región sur (Rosario y su cordón), el 25% en la región centro y el 12% en el norte provincial. El rubro que más se repite entre esas firmas es la fabricación de productos metálicos, seguido de alimentos y bebidas, autopartes y maquinaria agrícola.

Ese perfil metalmecánico tiene un correlato reciente: las fundidoras y metalúrgicas rosarinas vienen de un ciclo de récord de inversiones, y en los últimos años surgieron casos puntuales como el de una empresa rosarina que se lanzó a producir computadoras y notebooks en la provincia, o el de un molino harinero santafesino que triplicó su producción apostando a su línea insignia.

El peso exportador y la campaña agrícola

El complejo agroindustrial sigue siendo la columna vertebral de las ventas externas: Santa Fe exportó en 2025 productos por USD 16.182 millones, con una suba interanual superior al 5%, y los complejos agroindustriales explicaron nueve de cada diez dólares generados por esas exportaciones. La expectativa para 2026 está puesta en la campaña agrícola 2025/26 y en un movimiento récord en el nodo portuario del Gran Rosario, tanto en recepción de granos como en embarques. Sin embargo, el propio agro santafesino reclama resolver temas estructurales que condicionan su competitividad de mediano plazo.

Sostenibilidad, la nueva regla del juego para competir

La agenda empresarial ya no se limita a la producción. En mayo de 2026, un grupo de empresas santafesinas se reunió en Rosario para debatir la sostenibilidad como motor de competitividad, un tema que empieza a condicionar el acceso a mercados externos y a líneas de financiamiento verde.

Qué esperar para lo que resta de 2026

El arranque del año trajo señales mixtas. Mientras el balance de 2025 fue positivo, informes de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) registraron caídas interanuales en la producción manufacturera durante los primeros meses de 2026, golpeadas por la menor demanda interna y el aumento de las importaciones. Aun así, la BCR sostiene que la hipótesis de un tercer año consecutivo de crecimiento provincial es "razonable", apoyada en el buen desempeño agrícola y agroindustrial de la campaña 2025/26.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas hay radicadas en parques industriales de Santa Fe?

Alrededor de 1.100, distribuidas en 65 parques y áreas industriales de la provincia: el 64% en la región sur, el 25% en la región centro y el 12% en el norte.

¿Qué sectores explican la economía de Santa Fe?

Industria (28% del PBG), comercio (22%) y agro (14%) concentran el 64% de la actividad económica provincial, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

¿La industria santafesina creció o cayó en 2026?

2025 cerró con una suba de 12,3% en la industria manufacturera, pero los primeros meses de 2026 mostraron retrocesos interanuales según relevamientos sectoriales, en un contexto de menor demanda interna y mayor competencia de importados.