Punto de inflexión para la maquinaria agrícola: ¿por qué cayeron las ventas?

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) confirmó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de agosto de 2025 alcanzaron las 550 unidades.

Se trata de una baja del 44,7% interanual ya que en agosto de 2024 se habían registrado 995. Si la comparación es con su antecesor mes de julio se observa una baja del 7,9%, ya que en ese mes se habían patentado 597 unidades.

De esta forma, el acumulado de los ocho meses del año alcanzó las 4.514 unidades, esto es 11,8% más que las 4.038 del mismo período de 2024.

Sin dudas, agosto marcó un punto de inflexión negativo en el mercado de maquinaria, con bajas significativas en los tres productos, especialmente en términos interanuales.

A la hora de analizar los factores que inciden en el negocio, se destacan: incertidumbre macroeconómica, volatilidad del tipo de cambio, espera electoral y cautela financiera pueden estar retrasando decisiones de compra.

Cabe señalar que en líneas generales, John Deere consolida su liderazgo tanto en participación de mercado como en cobertura de segmentos de potencia, manteniendo posiciones dominantes en todos los productos.



Cosechadoras

Los datos muestran que en agosto se patentaron 47 cosechadoras, una baja del 11,3% comparado contra las 53 unidades de julio y una baja del 50% si la comparación es interanual, ya que en agosto de 2024 se habían registrado 94 unidades.

Tractores

En agosto se patentaron 448 unidades, una baja del 4,9% comparado contra las 471 unidades de julio, y una baja del 43,1% si la comparación es interanual, ya que en agosto de 2024 se habían registrado 787 unidades.

Pulverizadoras

En agosto se patentaron 55 unidades, una baja del 24,7% comparado contra las 73 unidades de julio, y una baja del 51,8% si la comparación es interanual, ya que en agosto de 2024 se habían registrado 114 unidades.