"Súper campaña": afirman que la cosecha de trigo superará los 25 millones de toneladas

La cosecha de trigo ya cubre el 33,9 % del área apta, luego de un progreso intersemanal de 13,6 p.p. Las labores se extienden hacia zonas del centro del área agrícola alcanzando con un ritmo similar al del avance promedio histórico, arrojando rendimientos que superan a los esperados hasta en las distintas proyecciones de producción, con un valor nacional de 35,9 qq/Ha.

A su vez, la evaluación del impacto de las heladas de fines de octubre muestra daños menores a los previstos, tanto en la extensión del área afectada como en la severidad del daño, reflejando cómo los elevados niveles de humedad presentes en el perfil contribuyeron a amortiguar el efecto de estos eventos.

En virtud de lo expuesto, desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectan una producción de 25,5 MTn, 1,5 MTn por encima de la anterior proyección, superando al anterior máximo (Campaña 2021/22: 22,4 MTn) en un 13,8 %.