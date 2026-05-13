La batalla por la costa gastronómica: franquicias, inversiones y nuevos jugadores

Resumen Ejecutivo Licitación estratégica: Se define el futuro comercial de dos de los espacios gastronómicos más rentables y codiciados de la franja costera norte, atrayendo a fuertes grupos inversores locales.

Se define el futuro comercial de dos de los espacios gastronómicos más rentables y codiciados de la franja costera norte, atrayendo a fuertes grupos inversores locales. Pivoteo de modelo de negocios: Se observa una marcada tendencia a abandonar esquemas de franquicias corporativas en favor de marcas independientes que maximizan la identidad local y los márgenes de rentabilidad.

Se observa una marcada tendencia a abandonar esquemas de franquicias corporativas en favor de marcas independientes que maximizan la identidad local y los márgenes de rentabilidad. Competencia por diversificación: Grupos enfocados en la expansión horizontal y corporaciones especializadas en eventos de gran escala pujan por el control de las operaciones.

Grupos enfocados en la expansión horizontal y corporaciones especializadas en eventos de gran escala pujan por el control de las operaciones. Estructura de concesión moderna: Los nuevos pliegos exigen fuertes inversiones en infraestructura pública (Capex) y establecen un canon indexado al valor del producto final, mitigando el riesgo inflacionario.

La franja costera de la ciudad representa uno de los activos inmobiliarios y comerciales más codiciados para la industria de la hospitalidad y el entretenimiento. La dinámica de estos espacios no responde únicamente a la estacionalidad del verano, sino que se ha transformado en un ecosistema de consumo continuo durante todo el año. En este contexto de alta valoración, la renovación de las licitaciones públicas de enclaves estratégicos desencadena verdaderas batallas corporativas donde se ponen a prueba los modelos de negocios más resilientes.

En este escenario de alta competitividad, la reciente apertura de sobres para adjudicar la explotación de dos icónicos complejos ubicados en la costanera norte revela los movimientos tácticos de los principales jugadores del sector. Las ofertas presentadas no son simples propuestas de alquiler, sino planes integrales de inversión que proyectan compromisos a largo plazo, desafiando la incertidumbre macroeconómica con apuestas de capital intensivo en metros cuadrados y reconversión de marca.

El primer caso de estudio se centra en el polo gastronómico ubicado en el paseo de acceso libre más transitado de la zona donde hoy funciona la cervecería "Patagonia". Aquí, la actual administración ha decidido ejecutar un giro de timón radical en su estrategia corporativa. Tras años de operar bajo el paraguas de una de las franquicias cerveceras más reconocidas a nivel nacional, la nueva propuesta apunta a desprenderse de las regalías y exigencias del modelo franquiciado para lanzar un concepto completamente independiente, anclado en la identidad local.

Abandonar una marca consolidada para apostar por una identidad propia es un movimiento audaz que responde a una lectura madura del mercado. En la fase inicial de un negocio, una franquicia multinacional garantiza tracción inmediata y procesos estandarizados, operando como un ancla para la clientela. Sin embargo, una vez que la locación alcanza su madurez comercial y el operador domina la logística del lugar, el costo de las regalías comienza a erosionar la rentabilidad operativa. La transición hacia una marca autóctona permite recuperar ese margen y otorga la flexibilidad necesaria para adaptar el menú a los cambios de hábito del consumidor sin depender de aprobaciones corporativas externas.

En la vereda de enfrente para este mismo espacio, emerge un competidor que ilustra a la perfección la estrategia de expansión horizontal. Se trata de un pujante grupo gastronómico, "La Bodeguita", que ha cimentado su crecimiento colonizando polos de consumo clave en diferentes corredores de la región (Pichincha, Mercado del Río y Funes). Su participación en esta licitación demuestra una clara intención de diversificar su riesgo geográfico y capturar la cuota de mercado premium que ofrece el ecosistema del río, aplicando economías de escala en sus compras y centralizando la gestión de sus recursos humanos.

El segundo frente de batalla comercial es sobre el bar dentro del perímetro del emblemático balneario público (La Florida) donde hoy funciona el bar "Mapu". En este punto, la estrategia del actual operador difiere sustancialmente de su otra unidad de negocios. En lugar de un recambio de marca, la apuesta se centra en la consolidación del valor ganado y la sinergia espacial. La propuesta técnica proyecta una integración arquitectónica fluida entre el salón comercial y la arena, desdibujando los límites para maximizar la experiencia del usuario y aumentar el tiempo de permanencia del cliente.

La competencia por este último enclave introduce a un actor corporativo con un perfil diferente, "Compañía de Alimentos SA", una firma del empresario Arturo Milano, con vasto recorrido en el gerenciamiento de salones de eventos de gran envergadura (Centro Castilla) y servicios de catering industrial. La incursión de este tipo de jugadores en la gastronomía minorista costera subraya una estrategia de diversificación de ingresos. Las empresas de eventos buscan licuar sus costos fijos y mantener a su personal clave activo durante los períodos de menor demanda corporativa, encontrando en los bares de alto tránsito un flujo de caja diario y constante.

Más allá de la puja entre oferentes, el diseño de los pliegos licitatorios elaborados por la administración pública revela una sofisticación en el esquema de asociación público-privada. La exigencia de fuertes desembolsos de capital (Capex) para modernizar infraestructuras, reconstruir sanitarios y mejorar los accesos en superficies que superan los mil metros cuadrados, demuestra que el Estado busca financiadores privados para el desarrollo del espacio público, a cambio de horizontes de explotación extensos que permitan el repago de la inversión inicial.

La estructuración del canon locativo que arrancaría en $1,5 MM mensuales en temporada baja y $2,5 MM mensuales en temporada alta, merece una mención aparte por su inteligencia financiera. Al atar el pago mensual a un índice variable compuesto por productos representativos del rubro, como el valor de una taza de café o una pinta de cerveza, se establece un mecanismo de cobertura natural contra la volatilidad inflacionaria. Este sistema protege las arcas del concesionario en momentos de caída de consumo, al tiempo que asegura que la recaudación pública no quede rezagada frente al aumento general de precios.

Los movimientos de estos grupos empresarios, dispuestos a sacrificar franquicias exitosas, integrar operaciones a gran escala y comprometer capital en infraestructura a largo plazo, demuestran una lectura dinámica del escenario comercial. En una locación donde el metro cuadrado dicta el pulso de la rentabilidad, la adaptación constante del modelo de negocio es el único activo que garantiza la supervivencia en la primera línea de la competencia.