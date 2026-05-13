Crece el uso de billeteras digitales para refinanciar deudas y cubrir cuotas impagas

Las billeteras digitales comenzaron a ganar protagonismo como alternativa de financiamiento para usuarios que enfrentan dificultades para cumplir con pagos de tarjetas, préstamos y cuotas mensuales. En un contexto de caída del consumo y aumento de la morosidad, las fintech ampliaron sus ofertas de crédito para captar a consumidores excluidos o limitados por el sistema bancario tradicional.

Según se conoció, las plataformas digitales incrementaron significativamente la colocación de préstamos personales y líneas de financiamiento de corto plazo, especialmente entre usuarios con necesidad urgente de liquidez para afrontar vencimientos. La tendencia se aceleró en los últimos meses debido a la presión que generan las altas tasas de interés y el deterioro del poder adquisitivo.

Las fintech utilizan sistemas de evaluación crediticia basados en comportamiento digital, historial de pagos y movimientos financieros dentro de las aplicaciones, lo que les permite otorgar préstamos en pocos minutos y con menor burocracia que los bancos tradicionales.

Sin embargo, el crecimiento de estos créditos también refleja un aumento en los niveles de endeudamiento de los hogares. Especialistas del sector financiero advierten que muchos usuarios recurren a nuevas deudas para cancelar compromisos anteriores, generando un efecto de refinanciación permanente que puede agravar la situación financiera personal.

Las billeteras digitales sostienen que su objetivo es ampliar la inclusión financiera y ofrecer herramientas más ágiles para administrar gastos cotidianos. Algunas plataformas ya incorporaron planes de cuotas, adelantos de dinero y créditos de consumo directamente desde sus aplicaciones móviles.

El fenómeno coincide con un contexto económico marcado por desaceleración del consumo, mayor cautela bancaria y una creciente demanda de financiamiento inmediato. En ese escenario, las fintech encuentran oportunidades para expandirse sobre segmentos que requieren soluciones rápidas y flexibles.

Analistas del mercado consideran que el desafío será equilibrar crecimiento y riesgo crediticio, especialmente si continúa aumentando la mora en los pagos. La evolución del empleo, la inflación y las tasas de interés será clave para determinar la sostenibilidad del modelo en los próximos meses.