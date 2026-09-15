Argentina, en la mira: España pide extender al Mercosur las restricciones a la carne

Resumen Ejecutivo La entidad agraria española COAG exigió extender a Argentina, Uruguay y Paraguay las restricciones sanitarias aplicadas a la carne avícola y vacuna de Brasil.

exigió extender a las restricciones sanitarias aplicadas a la carne avícola y vacuna de Brasil. El reclamo pide inspecciones lote por lote sobre la trazabilidad, deforestación y promotores de crecimiento , amenazando con imponer barreras operativas al Mercosur .

, amenazando con imponer barreras operativas al . Una eventual resolución regulatoria de la Unión Europea incrementaría los costos logísticos y de certificación para los frigoríficos y exportadores de carne de Argentina.

La disputa por el ingreso de carne del Mercosur al mercado europeo podría escalar. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), una de las principales organizaciones agrarias de España, reclamó que las restricciones sanitarias aplicadas a Brasil se extiendan también a las carnes provenientes de Argentina, Uruguay y Paraguay.

El pedido aparece pocos días después de la entrada en vigor de la medida europea contra Brasil y apunta directamente a las condiciones bajo las cuales se producen, controlan y exportan las carnes del bloque sudamericano.

Para los ganaderos españoles, no debería alcanzar con controles documentales sobre los embarques. La organización sostiene que las autoridades europeas deberían avanzar hacia inspecciones sobre cada partida importada, con especial atención a aspectos como la trazabilidad, las condiciones sanitarias, la deforestación y el eventual uso de promotores de crecimiento.

El reclamo que puede complicar a la Argentina

El planteo español adquiere especial relevancia para la Argentina porque coloca a toda la producción cárnica del Mercosur dentro de un mismo debate sanitario y productivo.

La principal preocupación de COAG es que las exigencias europeas no se apliquen únicamente a un país, sino que exista un criterio homogéneo para todas las carnes provenientes del bloque. En ese escenario, Argentina podría quedar alcanzada por controles adicionales aun cuando el reclamo haya surgido a partir de cuestionamientos vinculados inicialmente con Brasil.

El punto central será determinar si el planteo de los productores españoles logra trasladarse al ámbito de las decisiones regulatorias de la Unión Europea.

Más controles, más costos y una eventual barrera comercial

Para los exportadores argentinos, una ampliación de los controles podría traducirse en mayores exigencias para demostrar el origen, la trazabilidad y las condiciones sanitarias de cada embarque.

Si el esquema avanzara hacia inspecciones sistemáticas de las partidas, el impacto no sería solamente sanitario. También podría aumentar la complejidad operativa y los costos asociados al comercio exterior de carne.

El riesgo más importante para la Argentina sería que una discusión originada en la competencia entre productores europeos y carne importada termine convirtiéndose en una barrera de acceso para todo el Mercosur.

La competencia por el mercado europeo

Detrás del reclamo sanitario también aparece una cuestión económica: la competencia entre la producción ganadera europea y la carne importada.

Los productores españoles buscan que las carnes provenientes de terceros países sean sometidas a controles que, según su planteo, permitan verificar que cumplen con estándares equivalentes a los exigidos dentro de la Unión Europea.

Para Argentina, el escenario obliga a seguir de cerca la evolución del reclamo. Europa es un mercado de alto valor para determinados segmentos de la carne argentina, por lo que cualquier endurecimiento de las condiciones de ingreso puede tener consecuencias sobre la estrategia exportadora.

Argentina, ante un nuevo frente externo

El pedido de COAG no implica por sí mismo una suspensión de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea, pero sí constituye una señal de alerta para el sector frigorífico y ganadero.

La clave estará en si la demanda de los productores españoles queda circunscripta al debate político y sectorial o si consigue convertirse en una exigencia formal de las autoridades comunitarias.

Por ahora, el reclamo español pone nuevamente bajo el foco a la carne del Mercosur. Y para la Argentina, el desafío será demostrar que sus sistemas de producción, trazabilidad y control sanitario pueden responder a las exigencias europeas sin que los nuevos requisitos terminen transformándose en un obstáculo comercial.